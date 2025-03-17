https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/cumhurbaskani-erdogan-terorsuz-turkiye-icin-cesur-adim-attik-1094592910.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur adım attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur adım attık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle bir... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T20:01+0300
2025-03-17T20:01+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki iftar programında AK Partili üyelerle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de mevcut. Kimi zaman provokasyonla, kimi zaman da insanların inançlarına hakaret ederek bunu yaptılar. Ramazan ayına gölge düşürmeye çalışanların olduğunun farkındayız" dedi. Mezhepçilik fitnesinin ülkeye bulaştırılmaya çalışıldığını ancak bu çabaların boşa çıkarıldığını belirten Erdoğan "Tüm dünyada gönüllere giriyoruz" ifadelerini kullandı.Ekonomi alanında yaşanan sıkıntılara da değinen Cumhurbaşkanı, "Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek programı başarıyla uyguluyoruz. Sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları giderecek ciddi adımlar atacağız" şeklinde konuştu. Erdoğan, birilerinin parti içi çekişmelerini ülkenin meselesi haline getirmeye çalıştığını ancak gerçeklerin ortada olduğunu vurgulayarak "Aziz kardeşim, iç siyasette özellikle ana muhalefet cephesinde yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarına odaklanmaktan uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz. Birileri kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler, genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitlerini 3 yıl sonrasının seçimini hesaplayarak kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar. Halbuki karşımızda yolsuzluğun, hırsızlığın, taciz ve tecavüzün, son olarak da sahtekarlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş bir yapı bulunuyor. Daha kötü ne olabilir dedikçe bakıyorsunuz, ertesi gün daha fazlası, daha yüz kızartıcı olanı ortaya saçılıyor. Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, petrol tankerleri ile sebze meyve taşıma skandallarına, şişirilmiş konser faturalarıyla vurgun yapmaktan, kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar ne ararsanız, istisnasız hepsi var'' dedi.Ülkedeki hiçbir kesimin kökeni, inancı veya mezhebi sebebiyle ötekileştirilmediği bir iklimin tesis edildiğini ifade eden Erdoğan, "28 Şubat döneminde olduğu gibi azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı baskıcı günlere son verdik" dedi. Cumhur İttifakı olarak terörle mücadelede önemli adımlar atıldığını belirten Erdoğan "Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolarlık kaynağına mal olan bir musibetin çözümü için cesur bir adım attık" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/ak-parti-duyurdu-nevruzu-kutlayacagiz-cumhurbaskani-erdogan-katilacak-1094589429.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan külliyesi, beştepe, beştepe külliyesi, beştepe millet camisi, i̇ftar, iftar yemeği, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur adım attık
20:01 17.03.2025 (güncellendi: 20:18 17.03.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan, partinin gelecek hedeflerine ve ülkenin güncel meselelerine değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki iftar programında AK Partili üyelerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de mevcut. Kimi zaman provokasyonla, kimi zaman da insanların inançlarına hakaret ederek bunu yaptılar. Ramazan ayına gölge düşürmeye çalışanların olduğunun farkındayız" dedi. Mezhepçilik fitnesinin ülkeye bulaştırılmaya çalışıldığını ancak bu çabaların boşa çıkarıldığını belirten Erdoğan "Tüm dünyada gönüllere giriyoruz" ifadelerini kullandı.
Ekonomi alanında yaşanan sıkıntılara da değinen Cumhurbaşkanı, "Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek programı başarıyla uyguluyoruz. Sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları giderecek ciddi adımlar atacağız" şeklinde konuştu. Erdoğan, birilerinin parti içi çekişmelerini ülkenin meselesi haline getirmeye çalıştığını ancak gerçeklerin ortada olduğunu vurgulayarak "Aziz kardeşim, iç siyasette özellikle ana muhalefet cephesinde yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarına odaklanmaktan uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz. Birileri kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler, genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitlerini 3 yıl sonrasının seçimini hesaplayarak kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar. Halbuki karşımızda yolsuzluğun, hırsızlığın, taciz ve tecavüzün, son olarak da sahtekarlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş bir yapı bulunuyor. Daha kötü ne olabilir dedikçe bakıyorsunuz, ertesi gün daha fazlası, daha yüz kızartıcı olanı ortaya saçılıyor. Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, petrol tankerleri ile sebze meyve taşıma skandallarına, şişirilmiş konser faturalarıyla vurgun yapmaktan, kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar ne ararsanız, istisnasız hepsi var'' dedi.
Ülkedeki hiçbir kesimin kökeni, inancı veya mezhebi sebebiyle ötekileştirilmediği bir iklimin tesis edildiğini ifade eden Erdoğan, "28 Şubat döneminde olduğu gibi azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı baskıcı günlere son verdik" dedi. Cumhur İttifakı olarak terörle mücadelede önemli adımlar atıldığını belirten Erdoğan "Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolarlık kaynağına mal olan bir musibetin çözümü için cesur bir adım attık" şeklinde konuştu.