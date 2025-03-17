https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/ak-parti-duyurdu-nevruzu-kutlayacagiz-cumhurbaskani-erdogan-katilacak-1094589429.html

AK Parti duyurdu: 'Nevruz'u kutlayacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak'

AK Parti duyurdu: 'Nevruz'u kutlayacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak'

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin içinde yürütülen terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Çelik, Nevruz'un Türkiye'nin terör belasından kurtulması... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T17:17+0300

2025-03-17T17:17+0300

2025-03-17T18:07+0300

türki̇ye

ak parti

ömer çelik

nevruz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091161808_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_8b103aae61dc4ec2c336b6c40e97cdb0.jpg

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin içinde yürütülen terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Çelik, Nevruz'un Türkiye'nin terör belasından kurtulması bakımında önemli bir aşama olmasını temenni ettiklerini belirtirken 21 Mart'ta Nevruz'u kutlayacaklarını ve kutlamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağını dile getirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik'in konuşmasından önemli satır başları şöyle: Görüşmelerde önceliğimiz PKK'nın silahları bırakması kendisini feshetmesidirDEM Parti ile bugün gerçekleştirilen görüşme hakkında konuşan Çelik şunları söyledi:"2 saate yakın bir görüşme yaptık. Terörsüz Türkiye için sağlıklı dil önemli. Siyasetinin dilinin doğru kurulması gerekir. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konuşulduğu gibi PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesidir. Öncelikli konumuz bu çerçevede konunun değerlendirilmesidir. Ortaya konulan irade önemli fırsat penceresi araladı. Tek vatan, tek millet, tek bayrak ilkesi ile önümüze getirilen teklifleri ele alacağız. Milletin değerlerinden taviz vermeyeceğiz. Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Bizim meseleye yaklaşımımız siyasi ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü için demokrasi standartlarının yükseltilmesidir. Bunun için şart sayılabilecek herhangi bir şeyin gündeme gelmemesi gerekir. Terörsüz Türkiye'yi doğrudan hedeflemeyen, örgütün feshini doğrudan hedeflemeyen, geçiş kategorilerinin de olmaması gerekir. Tabelanın farklı olması bir şeyi değiştirmez. Hangi adla olursa olsun bütün tabelaları ile silahın bırakılması gerekir.Suriye bayrağı temsiliyeti altında olmaları, bütün alanların Suriye devletine devredilmesinin Suriye için olumlu sonuç doğuracağını değerlendiriyoruz. Oradaki terör örgütünün sözde hâkimiyet alanlarını korumaya devam edeceğine dair söylemler var bu Suriye güvenliği açısından da olumsuz ve bizim açımızdan da olumsuzdur. Anlaşmanın maddelerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı verecek şekilde hayata geçmesi gerekir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dem-parti-heyeti-mhp-ve-ak-parti-ziyareti-1094585620.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, ömer çelik, nevruz