https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/ak-parti-duyurdu-nevruzu-kutlayacagiz-cumhurbaskani-erdogan-katilacak-1094589429.html
AK Parti duyurdu: 'Nevruz'u kutlayacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak'
AK Parti duyurdu: 'Nevruz'u kutlayacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak'
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin içinde yürütülen terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Çelik, Nevruz'un Türkiye'nin terör belasından kurtulması... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T17:17+0300
2025-03-17T17:17+0300
2025-03-17T18:07+0300
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ak parti
ömer çelik
nevruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin içinde yürütülen terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Çelik, Nevruz'un Türkiye'nin terör belasından kurtulması bakımında önemli bir aşama olmasını temenni ettiklerini belirtirken 21 Mart'ta Nevruz'u kutlayacaklarını ve kutlamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağını dile getirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik'in konuşmasından önemli satır başları şöyle: Görüşmelerde önceliğimiz PKK'nın silahları bırakması kendisini feshetmesidirDEM Parti ile bugün gerçekleştirilen görüşme hakkında konuşan Çelik şunları söyledi:"2 saate yakın bir görüşme yaptık. Terörsüz Türkiye için sağlıklı dil önemli. Siyasetinin dilinin doğru kurulması gerekir. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konuşulduğu gibi PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesidir. Öncelikli konumuz bu çerçevede konunun değerlendirilmesidir. Ortaya konulan irade önemli fırsat penceresi araladı. Tek vatan, tek millet, tek bayrak ilkesi ile önümüze getirilen teklifleri ele alacağız. Milletin değerlerinden taviz vermeyeceğiz. Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Bizim meseleye yaklaşımımız siyasi ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü için demokrasi standartlarının yükseltilmesidir. Bunun için şart sayılabilecek herhangi bir şeyin gündeme gelmemesi gerekir. Terörsüz Türkiye'yi doğrudan hedeflemeyen, örgütün feshini doğrudan hedeflemeyen, geçiş kategorilerinin de olmaması gerekir. Tabelanın farklı olması bir şeyi değiştirmez. Hangi adla olursa olsun bütün tabelaları ile silahın bırakılması gerekir.Suriye bayrağı temsiliyeti altında olmaları, bütün alanların Suriye devletine devredilmesinin Suriye için olumlu sonuç doğuracağını değerlendiriyoruz. Oradaki terör örgütünün sözde hâkimiyet alanlarını korumaya devam edeceğine dair söylemler var bu Suriye güvenliği açısından da olumsuz ve bizim açımızdan da olumsuzdur. Anlaşmanın maddelerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı verecek şekilde hayata geçmesi gerekir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dem-parti-heyeti-mhp-ve-ak-parti-ziyareti-1094585620.html
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ak parti, ömer çelik, nevruz
ak parti, ömer çelik, nevruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin içinde yürütülen terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Çelik, Nevruz'un Türkiye'nin terör belasından kurtulması bakımında önemli bir aşama olmasını temenni ettiklerini belirtirken 21 Mart'ta Nevruz'u kutlayacaklarını ve kutlamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağını dile getirdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik'in konuşmasından önemli satır başları şöyle:
"Nevruz'u kutlayacağız"
Nevruz'u Türk Dünyası'ndan Balkanlar'a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz. Bu çerçevede 21 Mart'ta Haliç Kongre'de cumhurbaşkanımızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz. Bu kaos döneminde bütün bu bölgeye kardeşlik mesajı açısından nevruz kadim bir anma olarak kutlanacak.
Görüşmelerde önceliğimiz PKK'nın silahları bırakması kendisini feshetmesidir
DEM Parti ile bugün gerçekleştirilen görüşme hakkında konuşan Çelik şunları söyledi:
"2 saate yakın bir görüşme yaptık. Terörsüz Türkiye için sağlıklı dil önemli. Siyasetinin dilinin doğru kurulması gerekir. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konuşulduğu gibi PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesidir. Öncelikli konumuz bu çerçevede konunun değerlendirilmesidir. Ortaya konulan irade önemli fırsat penceresi araladı. Tek vatan, tek millet, tek bayrak ilkesi ile önümüze getirilen teklifleri ele alacağız. Milletin değerlerinden taviz vermeyeceğiz. Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Bizim meseleye yaklaşımımız siyasi ve sosyal alanlardaki sorunların çözümü için demokrasi standartlarının yükseltilmesidir. Bunun için şart sayılabilecek herhangi bir şeyin gündeme gelmemesi gerekir. Terörsüz Türkiye'yi doğrudan hedeflemeyen, örgütün feshini doğrudan hedeflemeyen, geçiş kategorilerinin de olmaması gerekir. Tabelanın farklı olması bir şeyi değiştirmez. Hangi adla olursa olsun bütün tabelaları ile silahın bırakılması gerekir.
Burada bir takım parçalarda bir takım silahlı grupların olmasını, bir takım grupların yaşıyor olmasını doğru bulmuyoruz. Kimlerle nasıl iş birliği yapıldığı görülmekte. Bu Suriye'nin toprak bütünlüğünü de tehdit eden görüntü ve bunun ortadan kalkması gerekir. PKK silah bıraksın derken bu SDG ve YPG'yi de ilgilendirir.
Suriye bayrağı temsiliyeti altında olmaları, bütün alanların Suriye devletine devredilmesinin Suriye için olumlu sonuç doğuracağını değerlendiriyoruz. Oradaki terör örgütünün sözde hâkimiyet alanlarını korumaya devam edeceğine dair söylemler var bu Suriye güvenliği açısından da olumsuz ve bizim açımızdan da olumsuzdur. Anlaşmanın maddelerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı verecek şekilde hayata geçmesi gerekir."