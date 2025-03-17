https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/bahceliden-kavacik-muhtarina-tesekkur-telefonu-1094588231.html
Bahçeli'den Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu
Bahçeli'den Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'ne Devlet Bahçeli'nin ismi verildi. Bahçeli, Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'e... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T16:52+0300
2025-03-17T16:52+0300
2025-03-17T16:52+0300
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muhtar
teşekkür
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İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl açılışı yapılan 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.Bengütürk'ün haberine göre Bahçeli; Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'i telefonla arayıp adının sağlık ocağına verildiği için teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/mhp-genel-baskani-bahceliden-bakan-memisogluna-telefon-1094515026.html
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politika, devlet bahçeli, telefon, muhtar, teşekkür
politika, devlet bahçeli, telefon, muhtar, teşekkür
Bahçeli'den Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu
İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'ne Devlet Bahçeli'nin ismi verildi. Bahçeli, Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'e teşekkür telefonu açtı.
İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl açılışı yapılan 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.
Bengütürk'ün haberine göre Bahçeli; Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'i telefonla arayıp adının sağlık ocağına verildiği için teşekkür etti.