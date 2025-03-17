https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/bahceliden-kavacik-muhtarina-tesekkur-telefonu-1094588231.html

Bahçeli'den Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu

Bahçeli'den Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'ne Devlet Bahçeli'nin ismi verildi. Bahçeli, Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'e... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T16:52+0300

2025-03-17T16:52+0300

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İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl açılışı yapılan 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.Bengütürk'ün haberine göre Bahçeli; Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'i telefonla arayıp adının sağlık ocağına verildiği için teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/mhp-genel-baskani-bahceliden-bakan-memisogluna-telefon-1094515026.html

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politika, devlet bahçeli, telefon, muhtar, teşekkür