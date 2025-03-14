https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/mhp-genel-baskani-bahceliden-bakan-memisogluna-telefon-1094515026.html
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bakan Memişoğlu'na telefon
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bakan Memişoğlu'na telefon
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T14:41+0300
2025-03-14T14:41+0300
2025-03-14T14:41+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp
kemal memişoğlu
14 mart tıp bayramı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakan Memişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/mhpnin-chp-ile-temas-kurmayacagiz-aciklamasina-ozgur-ozelden-yanit-1094450251.html
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devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, kemal memişoğlu, 14 mart tıp bayramı
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, kemal memişoğlu, 14 mart tıp bayramı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bakan Memişoğlu'na telefon
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakan Memişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum."