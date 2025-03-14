https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/akdenizde-45-buyuklugunde-deprem-1094525972.html
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz'de 14 Mart 2025 tarihinde saat 18.40'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T19:21+0300
2025-03-14T19:21+0300
2025-03-14T20:03+0300
son depremler
akdeniz
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
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Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 7.76 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlenirken, bölgedeki yerleşim yerlerinde şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.AFAD'ın X paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/pes-pese-sasirtan-depremler--konyada-fay-hatti-var-mi-kacinci-derece-deprem-riskli-iste-2025-mta-1094519317.html
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akdeniz, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
akdeniz, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
19:21 14.03.2025 (güncellendi: 20:03 14.03.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz'de 14 Mart 2025 tarihinde saat 18.40'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlenirken, yerin 7.76 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 7.76 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlenirken, bölgedeki yerleşim yerlerinde şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.