https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/akdenizde-45-buyuklugunde-deprem-1094525972.html

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz'de 14 Mart 2025 tarihinde saat 18.40'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T19:21+0300

2025-03-14T19:21+0300

2025-03-14T20:03+0300

son depremler

akdeniz

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079039_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_be44f151168395e264c1a99e9c050dbf.jpg

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 7.76 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlenirken, bölgedeki yerleşim yerlerinde şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.AFAD'ın X paylaşımı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/pes-pese-sasirtan-depremler--konyada-fay-hatti-var-mi-kacinci-derece-deprem-riskli-iste-2025-mta-1094519317.html

akdeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akdeniz, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü