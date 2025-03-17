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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı için valilikten açıklama geldi: Resmi tatil mi?
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı için valilikten açıklama geldi: Resmi tatil mi?
Sputnik Türkiye
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
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18 Mart 1915, Osmanlı İmparatorluğu için sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri oldu. Türk ordusunun Çanakkale’de gösterdiği destansı direniş, dünya savaşlarının seyrini değiştirirken, Türk milletinin özgürlük kararlılığını tüm dünyaya gösterdi.Bu büyük zaferin 110. yıl dönümü, başta Çanakkale Gelibolu Yarımadası olmak üzere yurt genelinde çeşitli etkinliklerle anılacak.18 Mart resmi tatil mi?📌 18 Mart Çanakkale Zaferi, resmi tatil kapsamında değildir.Bu nedenle:✅ Kamu kurumları ve özel sektör normal işleyişine devam edecek.✅ Okullar açık olacak ancak bazı illerde valilik veya kaymakamlık kararıyla törenlere bağlı olarak yarım gün tatil uygulanabilecek.✅ Çanakkale il genelinde ise okullar tamamen tatil edildi!Çanakkale Valiliği'nden açıklama: Okullar tatil edildiÇanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu.Bu karar, Çanakkale’de düzenlenecek etkinliklere yoğun katılım sağlanması amacıyla alındı.18 Mart Çanakkale Zaferi programı belli oldu!Zafer Haftası kapsamında 17-18 Mart tarihlerinde Çanakkale’de birçok etkinlik düzenlenecek:📅 17 Mart Etkinlikleri:🖼 Çanakkale temalı fotoğraf sergisi – Troia Sergi Salonu, saat 17:30🎨 Çanakkale Zaferi Anma Programı ve Resim Sergisi – Çanakkale Belediyesi, saat 14:30🎬 Yüzyılım Cumhuriyet Belgeseli Gösterimi – Turhan Mildon Kültür Merkezi, saat 17:00📅 18 Mart Etkinlikleri:🎖 Şehitler Abidesi Çelenk Sunma Töreni🎶 Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bando Konseri🔥 Meşaleli Zafer Yürüyüşü⚓ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan özel gösteriler
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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı için valilikten açıklama geldi: Resmi tatil mi?

10:22 17.03.2025
© AA / Burak AkayÇanakkale geçilmez
Çanakkale geçilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
© AA / Burak Akay
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verilecek. Kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal işleyişine devam edecek. Öte yandan, Çanakkale Valiliği, kent genelinde okullara 1 gün tatil kararı aldı.
18 Mart 1915, Osmanlı İmparatorluğu için sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri oldu. Türk ordusunun Çanakkale’de gösterdiği destansı direniş, dünya savaşlarının seyrini değiştirirken, Türk milletinin özgürlük kararlılığını tüm dünyaya gösterdi.
Bu büyük zaferin 110. yıl dönümü, başta Çanakkale Gelibolu Yarımadası olmak üzere yurt genelinde çeşitli etkinliklerle anılacak.

18 Mart resmi tatil mi?

📌 18 Mart Çanakkale Zaferi, resmi tatil kapsamında değildir.
Bu nedenle:
Kamu kurumları ve özel sektör normal işleyişine devam edecek.
Okullar açık olacak ancak bazı illerde valilik veya kaymakamlık kararıyla törenlere bağlı olarak yarım gün tatil uygulanabilecek.
Çanakkale il genelinde ise okullar tamamen tatil edildi!

Çanakkale Valiliği'nden açıklama: Okullar tatil edildi

Çanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu.
"Şehitleri Anma Günü ve Zafer Kutlamaları kapsamında, kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir."
Bu karar, Çanakkale’de düzenlenecek etkinliklere yoğun katılım sağlanması amacıyla alındı.

18 Mart Çanakkale Zaferi programı belli oldu!

Zafer Haftası kapsamında 17-18 Mart tarihlerinde Çanakkale’de birçok etkinlik düzenlenecek:
📅 17 Mart Etkinlikleri:
🖼 Çanakkale temalı fotoğraf sergisi – Troia Sergi Salonu, saat 17:30
🎨 Çanakkale Zaferi Anma Programı ve Resim Sergisi – Çanakkale Belediyesi, saat 14:30
🎬 Yüzyılım Cumhuriyet Belgeseli Gösterimi – Turhan Mildon Kültür Merkezi, saat 17:00
📅 18 Mart Etkinlikleri:
🎖 Şehitler Abidesi Çelenk Sunma Töreni
🎶 Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bando Konseri
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