https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/tbmmde-emekli-bayram-ikramiyesi-kanun-teklifi-gorusulecek-1094555631.html
TBMM'de emekli bayram ikramiyesi kanun teklifi görüşülecek
TBMM'de emekli bayram ikramiyesi kanun teklifi görüşülecek
Sputnik Türkiye
TBMM'de emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T12:54+0300
2025-03-16T12:54+0300
2025-03-16T12:54+0300
türki̇ye
tbmm
emekli ikramiyesi
doğum yardımı
tbmm genel kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090842868_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86b9e8d853a64ccd24a58e8280f7daad.jpg
TBMM Genel Kurul'u haftalık çalışmasına 18 Mart Salı günü başlayacak. Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Bu teklife göre, emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecekKarayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.Doğum yardımı şartlarıTürk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/bakan-duyurdu-odemeler-hesaplara-yatirildi-1094554865.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090842868_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cf1eae8fb61870911999e49dd608148f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tbmm, emekli ikramiyesi, doğum yardımı, tbmm genel kurulu
tbmm, emekli ikramiyesi, doğum yardımı, tbmm genel kurulu
TBMM'de emekli bayram ikramiyesi kanun teklifi görüşülecek
TBMM'de emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
TBMM Genel Kurul'u haftalık çalışmasına 18 Mart Salı günü başlayacak. Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Bu teklife göre, emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek
Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.