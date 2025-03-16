https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/tbmmde-emekli-bayram-ikramiyesi-kanun-teklifi-gorusulecek-1094555631.html

TBMM'de emekli bayram ikramiyesi kanun teklifi görüşülecek

TBMM'de emekli bayram ikramiyesi kanun teklifi görüşülecek

Sputnik Türkiye

TBMM'de emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T12:54+0300

2025-03-16T12:54+0300

2025-03-16T12:54+0300

türki̇ye

tbmm

emekli ikramiyesi

doğum yardımı

tbmm genel kurulu

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TBMM Genel Kurul'u haftalık çalışmasına 18 Mart Salı günü başlayacak. Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Bu teklife göre, emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecekKarayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.Doğum yardımı şartlarıTürk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

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tbmm, emekli ikramiyesi, doğum yardımı, tbmm genel kurulu