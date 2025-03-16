https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/bakan-duyurdu-odemeler-hesaplara-yatirildi-1094554865.html

Bakan duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Bakan duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T11:42+0300

2025-03-16T11:42+0300

2025-03-16T11:42+0300

türki̇ye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

evde bakım yardımı

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Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira 'Evde Bakım Yardımı' ödemesini hesaplara yattı. Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı. 543 bin vatandaşın bakımı evde yapılıyorEvde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 543 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, evde bakım yardımı