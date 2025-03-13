https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/oyuncu-sinasi-yurtsever-51-yasinda-hayatini-kaybetti-1094489859.html

Oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti

Oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, meslektaşı ve dostu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

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Oyuncu Zafer Algöz, Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefat ettiğini duyurdu. Sinema ve dizi sektöründe komedideki yeteneğiyle tanınan Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Yurtsever'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Sanat camiasını yasa boğan haberi Cem Yılmaz ve Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.Şinasi Yurtsever kimdir?Şinasi Yurtsever, 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle tanındı. Sanat hayatı boyunca birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol alan Yurtsever, Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi popüler yapımlarla izleyicilerin beğenisini kazandı.Sinema kariyerine 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle başlayan Yurtsever, Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet gibi filmlerde de yer aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle büyük beğeni toplayan Yurtsever, 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini, 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı. Ayrıca Düğün Dernek 2 filminde de rol aldı. Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

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