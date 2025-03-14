https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/uvey-annesi-tarafindan-20-yil-boyunca-bir-odaya-kilitlendigini-one-surdu-yangin-cikararak-kurtuldu-1094515905.html

Üvey annesi tarafından 20 yıl boyunca bir odaya kilitlendiğini öne sürdü: Yangın çıkararak 'kurtuldu'

Üvey annesi tarafından 20 yıl boyunca bir odaya kilitlendiğini öne sürdü: Yangın çıkararak 'kurtuldu'

Sputnik Türkiye

ABD'nin Connecticut eyaletinde odasını ateşe veren 32 yaşındaki adam, üvey annesi tarafından 20 senedir odasında esir tutulduğunu öne sürdü. Yetkililer, 30... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T15:25+0300

2025-03-14T15:25+0300

2025-03-14T15:25+0300

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Connecticut eyaletinin Waterbury kentinde 17 Şubat'ta çıkan bir ev yangınına müdahale eden ekipler, 6.7 metrekarelik bir odada aşırı derecede zayıf düşmüş 32 yaşında bir adam buldu. Yetkililer adamın 1.75 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında olduğunu, duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındığını söyledi.Polise verdiği ifadede, "Özgürlüğümü istedim" diyen adam, yıllarca süren 'aç bırakma, ağır ihmal ve insanlık dışı muamele' nedeniyle odayı kasıtlı olarak yaktığını itiraf etti. Yangını, el dezenfektanı, kâğıt ve çakmak kullanarak çıkardığını söyleyen adam, bunu yaparken ölebileceğini bildiğini ifade etti.Üvey anne mahkemeye çıkarıldıOlay sonrası gözaltına alınan 56 yaşındaki Kimberly Sullivan, 'adam kaçırma' ve 'zalimce davranış' suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Sullivan’ın, üvey oğlunu 11 yaşından itibaren evde bir odada kilitli tuttuğu, yalnızca günde iki saat dışarı çıkmasına izin verdiği ve ona yıllar boyunca günde bir sandviç ve iki küçük şişe su verdiği öne sürüldü. Waterbury Polis Departmanı yetkilileri, davayı "hem yürek burkan hem de akıl almaz" olarak nitelendirdi.Suçlamaları yalanladıSullivan'ın avukatı müvekkilinin masum olduğunu savundu. Avukat, "O hiçbir şekilde müvekkilimi kilitlemedi. Ona yiyecek ve barınak sağladı. Bu suçlamalar karşısında şoke olmuş durumda" dedi.Sullivan, 300 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılırken, 26 Mart’ta yeniden mahkemeye çıkacak. Avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu kanıtlamak için mahkemede mücadele edeceklerini belirtti.Yetkililer adamın sağlık durumunu 'vahim' olarak tanımladıPolis raporlarına göre, üvey annesinden kurtarıldığında adamın boyu 1,75 metre, kilosu ise sadece 32 kilogramdı. Vücut kitle indeksi (VKİ) 11 olarak ölçülen adamın, yıllar süren esaret boyunca herhangi bir tıbbi ya da diş tedavisi almadığı belirtildi. Yangın sonrası adamı ilk gören polis memuru, onun "aşırı zayıf, kirli, saçları keçeleşmiş ve dişlerinin çürük olduğunu" söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/ucuk-tasiyan-biri-tarafindan-opulen-cocuk-gorme-yetisini-kaybetti-uzmanlardan-kritik-uyari-geldi-1094512932.html

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dünya, abd, connecticut, iddia, alıkoyma, gözaltı, mahkeme