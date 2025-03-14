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Üvey annesi tarafından 20 yıl boyunca bir odaya kilitlendiğini öne sürdü: Yangın çıkararak 'kurtuldu'
Üvey annesi tarafından 20 yıl boyunca bir odaya kilitlendiğini öne sürdü: Yangın çıkararak 'kurtuldu'
Sputnik Türkiye
ABD'nin Connecticut eyaletinde odasını ateşe veren 32 yaşındaki adam, üvey annesi tarafından 20 senedir odasında esir tutulduğunu öne sürdü. Yetkililer, 30... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T15:25+0300
2025-03-14T15:25+0300
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connecticut
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Connecticut eyaletinin Waterbury kentinde 17 Şubat'ta çıkan bir ev yangınına müdahale eden ekipler, 6.7 metrekarelik bir odada aşırı derecede zayıf düşmüş 32 yaşında bir adam buldu. Yetkililer adamın 1.75 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında olduğunu, duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındığını söyledi.Polise verdiği ifadede, "Özgürlüğümü istedim" diyen adam, yıllarca süren 'aç bırakma, ağır ihmal ve insanlık dışı muamele' nedeniyle odayı kasıtlı olarak yaktığını itiraf etti. Yangını, el dezenfektanı, kâğıt ve çakmak kullanarak çıkardığını söyleyen adam, bunu yaparken ölebileceğini bildiğini ifade etti.Üvey anne mahkemeye çıkarıldıOlay sonrası gözaltına alınan 56 yaşındaki Kimberly Sullivan, 'adam kaçırma' ve 'zalimce davranış' suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Sullivan’ın, üvey oğlunu 11 yaşından itibaren evde bir odada kilitli tuttuğu, yalnızca günde iki saat dışarı çıkmasına izin verdiği ve ona yıllar boyunca günde bir sandviç ve iki küçük şişe su verdiği öne sürüldü. Waterbury Polis Departmanı yetkilileri, davayı "hem yürek burkan hem de akıl almaz" olarak nitelendirdi.Suçlamaları yalanladıSullivan'ın avukatı müvekkilinin masum olduğunu savundu. Avukat, "O hiçbir şekilde müvekkilimi kilitlemedi. Ona yiyecek ve barınak sağladı. Bu suçlamalar karşısında şoke olmuş durumda" dedi.Sullivan, 300 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılırken, 26 Mart’ta yeniden mahkemeye çıkacak. Avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu kanıtlamak için mahkemede mücadele edeceklerini belirtti.Yetkililer adamın sağlık durumunu 'vahim' olarak tanımladıPolis raporlarına göre, üvey annesinden kurtarıldığında adamın boyu 1,75 metre, kilosu ise sadece 32 kilogramdı. Vücut kitle indeksi (VKİ) 11 olarak ölçülen adamın, yıllar süren esaret boyunca herhangi bir tıbbi ya da diş tedavisi almadığı belirtildi. Yangın sonrası adamı ilk gören polis memuru, onun "aşırı zayıf, kirli, saçları keçeleşmiş ve dişlerinin çürük olduğunu" söyledi.
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dünya, abd, connecticut, iddia, alıkoyma, gözaltı, mahkeme
dünya, abd, connecticut, iddia, alıkoyma, gözaltı, mahkeme

Üvey annesi tarafından 20 yıl boyunca bir odaya kilitlendiğini öne sürdü: Yangın çıkararak 'kurtuldu'

15:25 14.03.2025
© AP PhotoKimberly Sullivan
Kimberly Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AP Photo
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ABD'nin Connecticut eyaletinde odasını ateşe veren 32 yaşındaki adam, üvey annesi tarafından 20 senedir odasında esir tutulduğunu öne sürdü. Yetkililer, 30 kilogram ağırlığındaki adamın 'özgürlüğe kavuşmak için' odayı ateşe verdiğini açıkladı. Gözaltına alının üvey anne, 300 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.
Connecticut eyaletinin Waterbury kentinde 17 Şubat'ta çıkan bir ev yangınına müdahale eden ekipler, 6.7 metrekarelik bir odada aşırı derecede zayıf düşmüş 32 yaşında bir adam buldu. Yetkililer adamın 1.75 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında olduğunu, duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındığını söyledi.
Polise verdiği ifadede, "Özgürlüğümü istedim" diyen adam, yıllarca süren 'aç bırakma, ağır ihmal ve insanlık dışı muamele' nedeniyle odayı kasıtlı olarak yaktığını itiraf etti. Yangını, el dezenfektanı, kâğıt ve çakmak kullanarak çıkardığını söyleyen adam, bunu yaparken ölebileceğini bildiğini ifade etti.

Üvey anne mahkemeye çıkarıldı

Olay sonrası gözaltına alınan 56 yaşındaki Kimberly Sullivan, 'adam kaçırma' ve 'zalimce davranış' suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Sullivan’ın, üvey oğlunu 11 yaşından itibaren evde bir odada kilitli tuttuğu, yalnızca günde iki saat dışarı çıkmasına izin verdiği ve ona yıllar boyunca günde bir sandviç ve iki küçük şişe su verdiği öne sürüldü.
Waterbury Polis Departmanı yetkilileri, davayı "hem yürek burkan hem de akıl almaz" olarak nitelendirdi.

Suçlamaları yalanladı

Sullivan'ın avukatı müvekkilinin masum olduğunu savundu. Avukat, "O hiçbir şekilde müvekkilimi kilitlemedi. Ona yiyecek ve barınak sağladı. Bu suçlamalar karşısında şoke olmuş durumda" dedi.
Sullivan, 300 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılırken, 26 Mart’ta yeniden mahkemeye çıkacak. Avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu kanıtlamak için mahkemede mücadele edeceklerini belirtti.

Yetkililer adamın sağlık durumunu 'vahim' olarak tanımladı

Polis raporlarına göre, üvey annesinden kurtarıldığında adamın boyu 1,75 metre, kilosu ise sadece 32 kilogramdı. Vücut kitle indeksi (VKİ) 11 olarak ölçülen adamın, yıllar süren esaret boyunca herhangi bir tıbbi ya da diş tedavisi almadığı belirtildi.
Yangın sonrası adamı ilk gören polis memuru, onun "aşırı zayıf, kirli, saçları keçeleşmiş ve dişlerinin çürük olduğunu" söyledi.
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