https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/kabizlik-sikayetiyle-hastaneye-gitti-birkac-haftalik-omru-kaldigini-ogrendi-1094563814.html
Kabızlık şikayetiyle hastaneye gitti: Birkaç haftalık ömrü kaldığını öğrendi
Kabızlık şikayetiyle hastaneye gitti: Birkaç haftalık ömrü kaldığını öğrendi
Sputnik Türkiye
İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Kevin Coles, karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurduğunda kabızlık teşhisi konulup müshil verilerek eve gönderildi. Ancak... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T21:40+0300
2025-03-16T21:40+0300
2025-03-16T21:40+0300
dünya
kabız
tuvalet
tuvalet izni
tuvalet kağıdı
umumi tuvalet
tuvalet fırçası
dünya tuvalet günü
kanser
kanser tedavisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052884061_0:478:2731:2014_1920x0_80_0_0_12822da4c68c1d73557fe97598a5681c.jpg
46 yaşındaki Kevin Coles, bağırsak kanseri teşhisi konulduktan sonra sadece birkaç haftalık ömrü kaldığını öğrendi.İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan Kevin Coles isimli bir adam, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin yanlış teşhisi nedeniyle kanser hastası olduğunu geç fark etti. Kabızlık şikayetiyle başvurduğu doktorun müshil vererek evine gönderdiği genç adam ağustos sonunda sarılık belirtileri gösterdi ve yapılan taramalar sonucu bağırsağında 9 santimetrelik bir tümör olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, kanserin karaciğere kadar yayıldığını belirterek Coles'a sadece birkaç haftalık ömrü kaldığını bildirdi.Uzmanlar, yedi çocuk babası Kevin Coles'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü ancak tedavinin başarısız olduğunu duyurdu. Konu hakkında konuşan eşi Kayleigh Coles "Bağırsak kanserinde görülen kanlı dışkı gibi belirtiler hiç olmadı. Her şey çok hızlı oldu, beş ay önce denizde tatildeydik, şimdi ise yardım olmadan ayağa kalkamıyor" dedi.Coles ailesi, doktorların süreci yeterince ciddiye almadığını söyleyerek "Karın ağrısı şikayetiyle defalarca doktora gitti ama müshil verilip gönderildi. Bu bir hata ve ölümcül bir hata oldu" diye konuştu. Kevin Coles'ün, kanser nedeniyle 35 kilodan fazla kaybettiği ve hareket kabiliyetini büyük ölçüde yitirdiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/mr-cekimi-icin-kabine-girdigi-sirada-hasta-fark-etti-personel-tutuklandi-1093848834.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052884061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a444edcd4b093ee6a53daf4b8b55871b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kabız, tuvalet, tuvalet izni, tuvalet kağıdı, umumi tuvalet, tuvalet fırçası, dünya tuvalet günü, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, dünya kanser günü
kabız, tuvalet, tuvalet izni, tuvalet kağıdı, umumi tuvalet, tuvalet fırçası, dünya tuvalet günü, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, dünya kanser günü
Kabızlık şikayetiyle hastaneye gitti: Birkaç haftalık ömrü kaldığını öğrendi
İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Kevin Coles, karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurduğunda kabızlık teşhisi konulup müshil verilerek eve gönderildi. Ancak durumu kötüleşen Coles'ün yapılan taramalarda bağırsağında 9 santimetrelik tümör ve karaciğerinde kanser olduğu öğrenildi. Doktorlar, Coles'a sadece birkaç haftalık ömrü kaldığını bildirdi.
46 yaşındaki Kevin Coles, bağırsak kanseri teşhisi konulduktan sonra sadece birkaç haftalık ömrü kaldığını öğrendi.
İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan Kevin Coles isimli bir adam, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin yanlış teşhisi nedeniyle kanser hastası olduğunu geç fark etti. Kabızlık şikayetiyle başvurduğu doktorun müshil vererek evine gönderdiği genç adam ağustos sonunda sarılık belirtileri gösterdi ve yapılan taramalar sonucu bağırsağında 9 santimetrelik bir tümör olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, kanserin karaciğere kadar yayıldığını belirterek Coles'a sadece birkaç haftalık ömrü kaldığını bildirdi.
Uzmanlar, yedi çocuk babası Kevin Coles'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü ancak tedavinin başarısız olduğunu duyurdu. Konu hakkında konuşan eşi Kayleigh Coles "Bağırsak kanserinde görülen kanlı dışkı gibi belirtiler hiç olmadı. Her şey çok hızlı oldu, beş ay önce denizde tatildeydik, şimdi ise yardım olmadan ayağa kalkamıyor" dedi.
Coles ailesi, doktorların süreci yeterince ciddiye almadığını söyleyerek "Karın ağrısı şikayetiyle defalarca doktora gitti ama müshil verilip gönderildi. Bu bir hata ve ölümcül bir hata oldu" diye konuştu. Kevin Coles'ün, kanser nedeniyle 35 kilodan fazla kaybettiği ve hareket kabiliyetini büyük ölçüde yitirdiği açıklandı.