https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/kabizlik-sikayetiyle-hastaneye-gitti-birkac-haftalik-omru-kaldigini-ogrendi-1094563814.html

Kabızlık şikayetiyle hastaneye gitti: Birkaç haftalık ömrü kaldığını öğrendi

Kabızlık şikayetiyle hastaneye gitti: Birkaç haftalık ömrü kaldığını öğrendi

Sputnik Türkiye

İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Kevin Coles, karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurduğunda kabızlık teşhisi konulup müshil verilerek eve gönderildi. Ancak... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T21:40+0300

2025-03-16T21:40+0300

2025-03-16T21:40+0300

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46 yaşındaki Kevin Coles, bağırsak kanseri teşhisi konulduktan sonra sadece birkaç haftalık ömrü kaldığını öğrendi.İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan Kevin Coles isimli bir adam, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin yanlış teşhisi nedeniyle kanser hastası olduğunu geç fark etti. Kabızlık şikayetiyle başvurduğu doktorun müshil vererek evine gönderdiği genç adam ağustos sonunda sarılık belirtileri gösterdi ve yapılan taramalar sonucu bağırsağında 9 santimetrelik bir tümör olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, kanserin karaciğere kadar yayıldığını belirterek Coles'a sadece birkaç haftalık ömrü kaldığını bildirdi.Uzmanlar, yedi çocuk babası Kevin Coles'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü ancak tedavinin başarısız olduğunu duyurdu. Konu hakkında konuşan eşi Kayleigh Coles "Bağırsak kanserinde görülen kanlı dışkı gibi belirtiler hiç olmadı. Her şey çok hızlı oldu, beş ay önce denizde tatildeydik, şimdi ise yardım olmadan ayağa kalkamıyor" dedi.Coles ailesi, doktorların süreci yeterince ciddiye almadığını söyleyerek "Karın ağrısı şikayetiyle defalarca doktora gitti ama müshil verilip gönderildi. Bu bir hata ve ölümcül bir hata oldu" diye konuştu. Kevin Coles'ün, kanser nedeniyle 35 kilodan fazla kaybettiği ve hareket kabiliyetini büyük ölçüde yitirdiği açıklandı.

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