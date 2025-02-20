https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/mr-cekimi-icin-kabine-girdigi-sirada-hasta-fark-etti-personel-tutuklandi-1093848834.html
MR çekimi için kabine girdiği sırada hasta fark etti: Personel tutuklandı
MR çekimi için kabine girdiği sırada hasta fark etti: Personel tutuklandı
Sputnik Türkiye
Trabzon'da MR çekimi için kabine giren bir hasta gizlice görüntü kaydı yapıldığını fark etti. Hastanın şikayetçi olmasıyla yakalanan personel tutuklandı... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T20:53+0300
2025-02-20T20:53+0300
2025-02-20T20:57+0300
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karadeniz teknik üniversitesi (ktü)
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde 19 Şubat Çarşamba günü MR çekimi için kabine giren hasta cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark etti. Hastanın polise ihbarda bulunması sonucu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen personeli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S:K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.KTÜ Rektörlüğü'nden olayla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı:
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trabzon, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), türkiye, kayıt
trabzon, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), türkiye, kayıt
MR çekimi için kabine girdiği sırada hasta fark etti: Personel tutuklandı
20:53 20.02.2025 (güncellendi: 20:57 20.02.2025)
Trabzon'da MR çekimi için kabine giren bir hasta gizlice görüntü kaydı yapıldığını fark etti. Hastanın şikayetçi olmasıyla yakalanan personel tutuklandı. Farabi Hastanesi'nden yapılan açıklamada olayın müteahhit firma aracılığıyla çalışan personel tarafından gerçekleştirildiği belirtili.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde 19 Şubat Çarşamba günü MR çekimi için kabine giren hasta cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark etti.
Hastanın polise ihbarda bulunması sonucu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen personeli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S:K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
KTÜ Rektörlüğü'nden olayla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı:
"19 Şubat'ta Farabi Hastanesi'nde MR çekimi için kabine giren hasta, kabinde cep telefonu kamerası ile kayıt yapıldığını fark etmiş ve durumu derhal emniyet birimlerine bildirmiştir. Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği ve emniyet güçleri tarafından yürütülen titiz inceleme sonucunda, olayın Farabi Hastanesi'nde müteahhit firma aracılığıyla çalışan personel tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Hadisenin ardından ilgili personelin, hastane ile ilişiği derhal kesilmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir.
Üniversitemiz, hasta mahremiyeti ve güvenliğini en üst düzeyde koruma sorumluluğunun bilincinde olup benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir."