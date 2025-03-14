https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/ucakta-aglayan-cocuga-koltugunu-vermeyince-sosyal-medyanin-gundemi-olmustu-havayoluna-dava-acti-1094508956.html

Uçakta ağlayan çocuğa koltuğunu vermeyince sosyal medyanın gündemi olmuştu: Havayoluna dava açtı

Uçakta ağlayan çocuğa koltuğunu vermeyince sosyal medyanın gündemi olmuştu: Havayoluna dava açtı

Sputnik Türkiye

Brezilya'da bir uçak yolculuğu sırasında koltuğunu ağlayan bir çocuğa vermeyi reddeden kadın, sosyal medyada gündem olmuştu. 'Dünyada çok fazla kötü olduğunu'... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T11:25+0300

2025-03-14T11:25+0300

2025-03-14T11:26+0300

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'Hayatım altüst oldu'NYPost'un haberine göre, 29 yaşındaki Jennifer Castro, Rio de Janeiro merkezli GOL Havayolları’na ve kendisini videoya alıp sosyal medyada paylaşan kadına, yaşadığı stres ve itibar kaybı nedeniyle dava açtığını açıkladı. Castro, "Bu davayı açmaktaki amacım benzer bir şekilde kamuoyunda aşağılanmaların önüne geçmek" diyerek yaşadığı sürecin kişisel ve profesyonel hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.Sıradan bir uçak yolculuğu hayatını değiştirdiOlay, 4 Aralık’ta Rio de Janeiro’dan Belo Horizonte’ye giden yaklaşık 50 dakikalık bir uçuşta gerçekleşti. Castro, uçağa bindiğinde, kendisine ayrılan cam kenarı koltuğunda bir çocuğun oturduğunu fark etti. Çocuğun camdan dışarıyı izlemek istediği belirtilse de Castro, koltuğuna oturmakta ısrar etti. Çocuğun ağlaması üzerine başka bir yolcu durumu kayda alarak Castro’yu eleştirdi.Sosyal medyada hızla yayılan videoda, kadının Portekizce olarak “Yüzünü çekiyorum, bu çok iğrenç. 21. yüzyıldayız ve çocuklara empati göstermeyen insanlar var” dediği duyuluyor.'Kimse bu duruma düşmemeli'O gün yaşadıklarını anlatan Castro, "Bu benim koltuğumdu ve kalkmasını bekledim" diyerek kendini savundu. Başka bir yolcunun yer değiştirmeyi teklif ettiğini ancak bunu kabul etmediğini belirtti. Ayrıca çocuğun uçuş boyunca ağladığını ve annenin kendisine kaba davrandığını ifade etti. Castro, dava açma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Kimse benim yaşadığım gibi bir duruma düşmemeli. Basit bir hakkımı kullanmama rağmen çekim yapılarak hakarete uğradım ve sosyal medyada linç edildim. Bu dava sadece tazminat talebi değil, bu tür davranışlara bir sınır çizme meselesidir."Destek de geldi, eleştiri deOlay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim, kısa bir uçuşta çocuğa koltuğunu vermemesini empati eksikliği olarak değerlendirirken, birçok kişi de Castro’nun haklarını savundu.

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