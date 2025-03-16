https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/hastanede-tedaviye-alinmasindan-bu-yana-papadan-ilk-goruntu-1094564545.html

Hastanede tedaviye alınmasından bu yana Papa’dan ilk görüntü

Hastanede tedaviye alınmasından bu yana Papa’dan ilk görüntü

Sputnik Türkiye

Vatikan, 14 Şubat'tan bu yana hastaneden tedavi gören Papa Francis'in tedavi süreci başladıktan sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı. 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T23:55+0300

2025-03-16T23:55+0300

2025-03-16T23:55+0300

papa francis

dünya

vatikan

katolik kilisesi

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis hastanedeki şapelde dua ederken görüntülendi.Tedavisi devam eden Papa'nın fotoğrafı Vatikan tarafından paylaşıldı.Vatikan, 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde solunum yolu hastalıkları nedeniyle tedavi gören Papa'nın sağlık durumuna ilişkin hemen hemen her gün ayrıntılı bir açıklama yapıyor. Son olarak 15 Mart Cumartesi günü yapılan bilgilendirmede Papa'nın iyileşmeye devam ettiği ancak tedavisinin bir süre daha hastanede süreceği duyuruldu. Papa'nın hala hastane ortamındaki tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:Yıldönümünü hastanede karşıladı13 Mart'ta görevinin 12. yıl dönümünü hastanede geçiren Papa için doktor ve hemşireler tarafından pasta kesilmişti.Papa Francis, 13 Mart 2013'te yapılan Konklav'da (Papalık Seçimi) Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak seçilmişti.14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyorPapa Francis, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu duyurulmuş ve Vatikan 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiği bilgisini paylaşmıştı.22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.Papa, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı.Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bilgisi verilmişti.Papa Francis, 12 yıllık görev süresi zarfında 65'ten fazla ülkeyi ziyaret etti. Vatikan'da devlet yönetiminin üst mertebelerine kadınları getiren Papa, Katolik Kilisesi'nin başını ağrıtan cinsel istismar olaylarına karşı adımlar atsa da mağdurlar tarafından yeterince adım atmamakla eleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/durumu-stabil-denmisti-papa-turkiyeye-seyahat-etmek-istiyor-1094449978.html

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papa francis, vatikan, katolik kilisesi