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Hastanede tedaviye alınmasından bu yana Papa’dan ilk görüntü
Hastanede tedaviye alınmasından bu yana Papa’dan ilk görüntü
Sputnik Türkiye
Vatikan, 14 Şubat'tan bu yana hastaneden tedavi gören Papa Francis'in tedavi süreci başladıktan sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı. 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T23:55+0300
2025-03-16T23:55+0300
papa francis
dünya
vatikan
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis hastanedeki şapelde dua ederken görüntülendi.Tedavisi devam eden Papa'nın fotoğrafı Vatikan tarafından paylaşıldı.Vatikan, 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde solunum yolu hastalıkları nedeniyle tedavi gören Papa'nın sağlık durumuna ilişkin hemen hemen her gün ayrıntılı bir açıklama yapıyor. Son olarak 15 Mart Cumartesi günü yapılan bilgilendirmede Papa'nın iyileşmeye devam ettiği ancak tedavisinin bir süre daha hastanede süreceği duyuruldu. Papa'nın hala hastane ortamındaki tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:Yıldönümünü hastanede karşıladı13 Mart'ta görevinin 12. yıl dönümünü hastanede geçiren Papa için doktor ve hemşireler tarafından pasta kesilmişti.Papa Francis, 13 Mart 2013'te yapılan Konklav'da (Papalık Seçimi) Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak seçilmişti.14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyorPapa Francis, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu duyurulmuş ve Vatikan 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiği bilgisini paylaşmıştı.22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.Papa, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı.Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bilgisi verilmişti.Papa Francis, 12 yıllık görev süresi zarfında 65'ten fazla ülkeyi ziyaret etti. Vatikan'da devlet yönetiminin üst mertebelerine kadınları getiren Papa, Katolik Kilisesi'nin başını ağrıtan cinsel istismar olaylarına karşı adımlar atsa da mağdurlar tarafından yeterince adım atmamakla eleştirildi.
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papa francis, vatikan, katolik kilisesi
papa francis, vatikan, katolik kilisesi

Hastanede tedaviye alınmasından bu yana Papa’dan ilk görüntü

23:55 16.03.2025
© AA / Vatikan Basın OfisiVatikan, Papa Francis'in hastanedeki şapelde dua ederken bir fotoğrafını paylaştı.
Vatikan, Papa Francis'in hastanedeki şapelde dua ederken bir fotoğrafını paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2025
© AA / Vatikan Basın Ofisi
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Vatikan, 14 Şubat'tan bu yana hastaneden tedavi gören Papa Francis'in tedavi süreci başladıktan sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis hastanedeki şapelde dua ederken görüntülendi.
Tedavisi devam eden Papa'nın fotoğrafı Vatikan tarafından paylaşıldı.
Vatikan, 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde solunum yolu hastalıkları nedeniyle tedavi gören Papa'nın sağlık durumuna ilişkin hemen hemen her gün ayrıntılı bir açıklama yapıyor.
Son olarak 15 Mart Cumartesi günü yapılan bilgilendirmede Papa'nın iyileşmeye devam ettiği ancak tedavisinin bir süre daha hastanede süreceği duyuruldu.
Papa'nın hala hastane ortamındaki tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Papa'nın sağlık durumu stabil olup, son bir haftada kaydedilen iyileşmeler teyit edilmiştir. Yüksek akımlı oksijen tedavisi devam etmekte olup, gece saatlerinde invaziv olmayan mekanik ventilasyon ihtiyacı kademeli olarak azalmaktadır. Papa, halen hastane ortamında tıbbi tedaviye, fizik tedavi ve solunum fizyoterapisine ihtiyaç duymaktadır. Bu tedavilerle kademeli olarak iyileşme kaydedilmektedir.

Yıldönümünü hastanede karşıladı

13 Mart'ta görevinin 12. yıl dönümünü hastanede geçiren Papa için doktor ve hemşireler tarafından pasta kesilmişti.
Papa Francis, 13 Mart 2013'te yapılan Konklav'da (Papalık Seçimi) Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak seçilmişti.

14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor

Papa Francis, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.
14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu duyurulmuş ve Vatikan 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiği bilgisini paylaşmıştı.
22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.
Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.
Papa, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.
4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı.
Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bilgisi verilmişti.
Papa Francis, 12 yıllık görev süresi zarfında 65'ten fazla ülkeyi ziyaret etti. Vatikan'da devlet yönetiminin üst mertebelerine kadınları getiren Papa, Katolik Kilisesi'nin başını ağrıtan cinsel istismar olaylarına karşı adımlar atsa da mağdurlar tarafından yeterince adım atmamakla eleştirildi.
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