https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/fal-astroloji-medyumluk-gibi-gelirler-mercek-altinda-18-milyar-kayit-disi-hasilat-ortaya-cikti-1094557622.html
Fal, astroloji, medyumluk gibi gelirler mercek altında: 1,8 milyar kayıt dışı hasılat ortaya çıktı
Fal, astroloji, medyumluk gibi gelirler mercek altında: 1,8 milyar kayıt dışı hasılat ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, fal, astroloji, medyumluk veya yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ancak gelirlerini beyan etmeyenler için harekete... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T14:23+0300
2025-03-16T14:23+0300
2025-03-16T14:28+0300
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maliye bakanlığı
mehmet şimşek
fal
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medyum
astroloji
vergi beyanı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemlerde fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet verenlerin çoğalması üzerine harekete geçerek gelirlerin beyan edilmesi için son tarih verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bugün "Serbest meslek faaliyeti kapsamında kayıt dışı kalan hizmet kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Mükelleflerimizi 2 Nisan’a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz" diyerek uyardı. Bakanlık ekiplerinin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin iş modellerini yapay zeka ile analiz ettiği çalışmanın ilk ayağında 1034 mükellef riskli bulundu ve 1,8 milyar liralık kayıt dışı hasılat ortaya çıkartıldı. Çalışmanın 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacağını belirten Bakan Şimşek, "İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak" dedi. 15 milyon lira kazanmışBakanlığın çalışmasında kayıt dışı çalışan bir mükellefin, astrolojik öngörüler ve spiritüalist bilgi paylaşımlarında bulunduğu, kişiye özel doğum haritası ve tarot raporları hazırladığı, sosyal medyadan etkileşimli canlı yayınlar düzenlediği, bu faaliyetler kapsamında bugüne kadar 15 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Buna rağmen söz konusu kişinin vergi mükellefi olmadığı, elde ettiği bu kazanca yönelik herhangi bir beyanname vermediği anlaşıldı.
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hazine, maliye bakanlığı, mehmet şimşek, fal, falcı, medyum, astroloji, vergi beyanı
hazine, maliye bakanlığı, mehmet şimşek, fal, falcı, medyum, astroloji, vergi beyanı
Fal, astroloji, medyumluk gibi gelirler mercek altında: 1,8 milyar kayıt dışı hasılat ortaya çıktı
14:23 16.03.2025 (güncellendi: 14:28 16.03.2025)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, fal, astroloji, medyumluk veya yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ancak gelirlerini beyan etmeyenler için harekete geçti. Bakan Şimşek, 2 Nisan’ı işaret ederken Bakanlığın yapay zekayla yaptığı analiz incelemesi sonucu 1.8 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemlerde fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet verenlerin çoğalması üzerine harekete geçerek gelirlerin beyan edilmesi için son tarih verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bugün "Serbest meslek faaliyeti kapsamında kayıt dışı kalan hizmet kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Mükelleflerimizi 2 Nisan’a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz" diyerek uyardı.
Bakanlık ekiplerinin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin iş modellerini yapay zeka ile analiz ettiği çalışmanın ilk ayağında 1034 mükellef riskli bulundu ve 1,8 milyar liralık kayıt dışı hasılat ortaya çıkartıldı. Çalışmanın 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacağını belirten Bakan Şimşek, "İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak" dedi.
Bakanlığın çalışmasında kayıt dışı çalışan bir mükellefin, astrolojik öngörüler ve spiritüalist bilgi paylaşımlarında bulunduğu, kişiye özel doğum haritası ve tarot raporları hazırladığı, sosyal medyadan etkileşimli canlı yayınlar düzenlediği, bu faaliyetler kapsamında bugüne kadar 15 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Buna rağmen söz konusu kişinin vergi mükellefi olmadığı, elde ettiği bu kazanca yönelik herhangi bir beyanname vermediği anlaşıldı.