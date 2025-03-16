https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/dunya-boks-sampiyonasinda-buse-naz-cakiroglu-gumus-madalya-kazandi-1094563694.html

Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Finalde Kuzey Koreli... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T21:13+0300

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Buse Naz Çakıroğlu, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı.Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda gümüş madalya kazandı. Finalde, dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan Kuzey Koreli rakibi Pang Chol Mi ile karşılaşan Buse Naz, üç set boyunca mücadele etti ancak rakibine puan vererek maçı kaybetti. Seri başı olarak turnuvaya katılan Buse Naz, şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamlayarak yeni bir başarıya imza attı.Buse Naz Çakıroğlu kimdir?19 Eylül 1996 tarihinde Ordu'da dünyaya gelen Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksunun önde gelen isimlerinden biri oldu. Boks kariyerine genç yaşta başlayan Çakıroğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda Gümüş madalya kazandı. 2022 İstanbul Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ise Altın madalya kazanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/kadinlar-dunya-boks-sampiyonasinda-buse-naz-cakir-finale-yukseldi-1094524408.html

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