https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/dunya-boks-sampiyonasinda-buse-naz-cakiroglu-gumus-madalya-kazandi-1094563694.html
Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Finalde Kuzey Koreli... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T21:13+0300
2025-03-16T21:13+0300
2025-03-16T21:13+0300
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Buse Naz Çakıroğlu, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı.Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda gümüş madalya kazandı. Finalde, dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan Kuzey Koreli rakibi Pang Chol Mi ile karşılaşan Buse Naz, üç set boyunca mücadele etti ancak rakibine puan vererek maçı kaybetti. Seri başı olarak turnuvaya katılan Buse Naz, şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamlayarak yeni bir başarıya imza attı.Buse Naz Çakıroğlu kimdir?19 Eylül 1996 tarihinde Ordu'da dünyaya gelen Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksunun önde gelen isimlerinden biri oldu. Boks kariyerine genç yaşta başlayan Çakıroğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda Gümüş madalya kazandı. 2022 İstanbul Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ise Altın madalya kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/kadinlar-dunya-boks-sampiyonasinda-buse-naz-cakir-finale-yukseldi-1094524408.html
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boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Finalde Kuzey Koreli rakibi Pang Chol Mi'ye yenilen Buse Naz, uluslararası arenada Türkiye'nin bayrağını bir kez daha başarıyla dalgalandırdı.
Buse Naz Çakıroğlu, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı.
Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda gümüş madalya kazandı. Finalde, dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan Kuzey Koreli rakibi Pang Chol Mi ile karşılaşan Buse Naz, üç set boyunca mücadele etti ancak rakibine puan vererek maçı kaybetti. Seri başı olarak turnuvaya katılan Buse Naz, şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamlayarak yeni bir başarıya imza attı.
Buse Naz Çakıroğlu kimdir?
19 Eylül 1996 tarihinde Ordu'da dünyaya gelen Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksunun önde gelen isimlerinden biri oldu. Boks kariyerine genç yaşta başlayan Çakıroğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda Gümüş madalya kazandı. 2022 İstanbul Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ise Altın madalya kazanmıştı.