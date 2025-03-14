https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/kadinlar-dunya-boks-sampiyonasinda-buse-naz-cakir-finale-yukseldi-1094524408.html

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kilo mücadelesinde finale yükseldi. Yarı finalde Sırp rakibi... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T18:23+0300

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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda finale yükseldi.Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 52 kilo kategorisi yarı final mücadelesinde ev sahibi ülkeden Dragana Jovanovic'le karşılaşan Çakıroğlu, üstün performansıyla rakibini mağlup etti.İlk iki rauntta hakemlerin tüm puanlarını alarak maça ağırlığını koyan milli sporcu, son rauntta rakibini üç kez saydırarak teknik üstünlükle galibiyete ulaştı. Hakem kararıyla maçı kazanan Buse Naz, böylece üst üste üçüncü kez dünya şampiyonası finaline yükselme başarısı gösterdi.Finaldeki rakibi akşam seansında belli olacak olan Çakıroğlu, 2019’da gümüş, 2022’de altın madalya kazandığı dünya şampiyonalarında bir kez daha zirveye çıkmak için 16 Mart Pazar günü ringe çıkacak. Kariyerinde olimpiyatlardan iki gümüş, dünya şampiyonalarından bir altın ve bir gümüş, Avrupa şampiyonalarından üç altın ve bir gümüş, Avrupa Oyunları’ndan ise iki altın madalya bulunan tecrübeli boksör, yeni bir başarıya imza atmak için mücadele edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/boksta-esra-yildiz-kahraman-yari-finale-yukseldi-1086479884.html

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