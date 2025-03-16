https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trumpla-gorustu-1094560371.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T17:07+0300
2025-03-16T17:07+0300
2025-03-16T17:12+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la ilk kez temasta bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki müttefik ülkenin yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir iş birliği yürüteceğine olan inancını dile getirdi. Suriye’de istikrarın sağlanması, yeni yönetimin işlevsel hale getirilmesi ve normalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, bu adımın Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünü kolaylaştıracağını ifade etti.Ayrıca, ABD’den terörle mücadelede Türkiye’nin çıkarlarını gözeten adımlar atılmasını beklediklerini belirten Erdoğan, savunma sanayii alanında CAATSA yaptırımlarının sona erdirilmesi, F-16 tedarik sürecinin tamamlanması ve F-35 programına Türkiye’nin yeniden dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.Ukrayna-Rusya krizinin sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini de ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin baştan beri adil ve kalıcı bir barış için çaba gösterdiğini ve bu yöndeki çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/mhp-lideri-bahceli-teroru-kalici-olarak-hayatimizdan-cikarma-zamani-geldi-1094559759.html
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türkiye, abd, donald trump, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi
türkiye, abd, donald trump, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü
17:07 16.03.2025 (güncellendi: 17:12 16.03.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la ilk kez temasta bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki müttefik ülkenin yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir iş birliği yürüteceğine olan inancını dile getirdi. Suriye’de istikrarın sağlanması, yeni yönetimin işlevsel hale getirilmesi ve normalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, bu adımın Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünü kolaylaştıracağını ifade etti.
Ayrıca, ABD’den terörle mücadelede Türkiye’nin çıkarlarını gözeten adımlar atılmasını beklediklerini belirten Erdoğan, savunma sanayii alanında CAATSA yaptırımlarının sona erdirilmesi, F-16 tedarik sürecinin tamamlanması ve F-35 programına Türkiye’nin yeniden dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.
Ukrayna-Rusya krizinin sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini de ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin baştan beri adil ve kalıcı bir barış için çaba gösterdiğini ve bu yöndeki çalışmalarına devam edeceğini belirtti.