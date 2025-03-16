https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/besiktasin-yildiz-ismi-sakatlandi-kulupten-ilk-aciklama-geldi-1094561989.html
Beşiktaş'ın yıldız ismi sakatlandı: Kulüpten ilk açıklama geldi
Beşiktaş'ın yıldız ismi sakatlandı: Kulüpten ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Felix Uduokhai’nin sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T19:29+0300
2025-03-16T19:29+0300
2025-03-16T19:29+0300
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Beşiktaş, sakatlanan Alman savunmacı Felix Uduokhai’nin sağlık durumu hakkında yazılı açıklamada bulundu.Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’de Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Felix Uduokhai’nin sağlık durumu netleşti. Yapılan MR tetkiklerinde, oyuncunun sağ ayak bileği bağlarında tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edildi. Siyah-beyazlı kulüp, Uduokhai için cerrahi tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu. Başarılı savunmacının rehabilitasyon süreci sağlık ekibi tarafından yürütülürken, Uduokhai’nin sahalara dönüş süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacağı açıklandı.Felix Uduokhai ne zaman dönecek?Uzmanlar, Beşiktaşlı Felix Uduokhai’nin sakatlığının ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve peroneal tendon dislokasyonu içerdiği için ciddi bir durum olduğunu belirtti. Bu tür sakatlıklarda cerrahi müdahale sonrası iyileşme süresinin genellikle 8 ila 12 hafta süreceği belirtilirken rehabilitasyon sürecinin seyrine bağlı olarak oyuncunun tam performansa ulaşmasının 3 ila 4 ayı bulabileceği söylendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/super-ligde-kume-dusen-ilk-takim-adana-demirspor-oldu-1094559649.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sakatlık, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, transfer, transfer yasağı, transfermarkt
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sakatlık, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, transfer, transfer yasağı, transfermarkt
Beşiktaş'ın yıldız ismi sakatlandı: Kulüpten ilk açıklama geldi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Felix Uduokhai’nin sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruya göre oyuncunun sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edildi.
Beşiktaş, sakatlanan Alman savunmacı Felix Uduokhai’nin sağlık durumu hakkında yazılı açıklamada bulundu.
Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’de Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Felix Uduokhai’nin sağlık durumu netleşti. Yapılan MR tetkiklerinde, oyuncunun sağ ayak bileği bağlarında tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edildi. Siyah-beyazlı kulüp, Uduokhai için cerrahi tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu. Başarılı savunmacının rehabilitasyon süreci sağlık ekibi tarafından yürütülürken, Uduokhai’nin sahalara dönüş süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacağı açıklandı.
Felix Uduokhai ne zaman dönecek?
Uzmanlar, Beşiktaşlı Felix Uduokhai’nin sakatlığının ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve peroneal tendon dislokasyonu içerdiği için ciddi bir durum olduğunu belirtti. Bu tür sakatlıklarda cerrahi müdahale sonrası iyileşme süresinin genellikle 8 ila 12 hafta süreceği belirtilirken rehabilitasyon sürecinin seyrine bağlı olarak oyuncunun tam performansa ulaşmasının 3 ila 4 ayı bulabileceği söylendi.