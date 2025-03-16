https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/balikci-94-gun-boyunca-acik-denizde-hayatta-kaldi-hamambocegi-kus-ve-kaplumbaga-yedim-1094561615.html

Balıkçı 94 gün boyunca açık denizde hayatta kaldı: 'Hamamböceği, kuş ve kaplumbağa yedim'

Balıkçı 94 gün boyunca açık denizde hayatta kaldı: 'Hamamböceği, kuş ve kaplumbağa yedim'

Sputnik Türkiye

Perulu 61 yaşındaki balıkçı Maximo Napa, üç aydan fazla bir süre boyunca ahşap bir teknede hayatta kalmayı başardı. 7 Aralık'ta limandan teknesiyle ayrılan... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T18:26+0300

2025-03-16T18:26+0300

2025-03-16T18:26+0300

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Perulu balıkçı 94 gün boyunca açık denizde hayatta kaldıktan sonra kurtarıldı.61 yaşındaki balıkçı Maximo Napa'nın 7 Aralık'ta San Juan de Marcona limanından teknesiyle ayrıldığı ancak kötü hava koşulları ve akıntılar nedeniyle rotasından saparak açık denizde kaybolduğu ifade edildi. 94 gün boyunca uluslararası sularda hayatta kalan balıkçının 16 Mart'ta Ekvador'a ait bir geminin mürettebatı tarafından Chimbote liman kenti yakınlarında kurtarıldığı açıklandı.Kurtarılmasının ardından sağlık kontrolünden geçen Napa'nın fiziksel durumunun iyi olarak rapor edildiği belirtilirken hayatta kalabilmek için hamamböcekleri, kuş ve kaplumbağa yediği öğrenildi. Perulu balıkçı "Her gün annemi düşünüyordum. Ölmek istemiyordum. İki aylık bir torunum var, onu düşündüm" dedi. Napa'nın kızı ise babasının kurtulmasının bir mucize olduğunu ve hiçbir zaman umudu kaybetmediklerini belirtti.Peru Donanması ise Napa'nın kurtarılmasının ardından moral veren bir açıklama yaparak Napa'nın sağlığına kavuştuğunu ve taburcu olduğunu bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusyada-2-aydan-fazla-suredir-tekneyle-denizde-kaybolan-3-kisiden-biri-sag-bulundu-1089278221.html

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