https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/balikci-94-gun-boyunca-acik-denizde-hayatta-kaldi-hamambocegi-kus-ve-kaplumbaga-yedim-1094561615.html
Balıkçı 94 gün boyunca açık denizde hayatta kaldı: 'Hamamböceği, kuş ve kaplumbağa yedim'
Balıkçı 94 gün boyunca açık denizde hayatta kaldı: 'Hamamböceği, kuş ve kaplumbağa yedim'
Sputnik Türkiye
Perulu 61 yaşındaki balıkçı Maximo Napa, üç aydan fazla bir süre boyunca ahşap bir teknede hayatta kalmayı başardı. 7 Aralık'ta limandan teknesiyle ayrılan... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T18:26+0300
2025-03-16T18:26+0300
2025-03-16T18:26+0300
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Perulu balıkçı 94 gün boyunca açık denizde hayatta kaldıktan sonra kurtarıldı.61 yaşındaki balıkçı Maximo Napa'nın 7 Aralık'ta San Juan de Marcona limanından teknesiyle ayrıldığı ancak kötü hava koşulları ve akıntılar nedeniyle rotasından saparak açık denizde kaybolduğu ifade edildi. 94 gün boyunca uluslararası sularda hayatta kalan balıkçının 16 Mart'ta Ekvador'a ait bir geminin mürettebatı tarafından Chimbote liman kenti yakınlarında kurtarıldığı açıklandı.Kurtarılmasının ardından sağlık kontrolünden geçen Napa'nın fiziksel durumunun iyi olarak rapor edildiği belirtilirken hayatta kalabilmek için hamamböcekleri, kuş ve kaplumbağa yediği öğrenildi. Perulu balıkçı "Her gün annemi düşünüyordum. Ölmek istemiyordum. İki aylık bir torunum var, onu düşündüm" dedi. Napa'nın kızı ise babasının kurtulmasının bir mucize olduğunu ve hiçbir zaman umudu kaybetmediklerini belirtti.Peru Donanması ise Napa'nın kurtarılmasının ardından moral veren bir açıklama yaparak Napa'nın sağlığına kavuştuğunu ve taburcu olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusyada-2-aydan-fazla-suredir-tekneyle-denizde-kaybolan-3-kisiden-biri-sag-bulundu-1089278221.html
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tekne, tekne faciası, kürekli tekne, balık-ekmek tekneleri, balıkçı, balıkçı gemisi, balıkçı teknesi, balıkçılık, deniz
tekne, tekne faciası, kürekli tekne, balık-ekmek tekneleri, balıkçı, balıkçı gemisi, balıkçı teknesi, balıkçılık, deniz
Balıkçı 94 gün boyunca açık denizde hayatta kaldı: 'Hamamböceği, kuş ve kaplumbağa yedim'
Perulu 61 yaşındaki balıkçı Maximo Napa, üç aydan fazla bir süre boyunca ahşap bir teknede hayatta kalmayı başardı. 7 Aralık'ta limandan teknesiyle ayrılan Napa, kötü hava koşulları ve akıntılar nedeniyle sürüklendi. 94 gün boyunca denizde hayatta kalan balıkçı, kurtarılırken Hamamböceği, kuş ve kaplumbağa yediğini açıkladı.
Perulu balıkçı 94 gün boyunca açık denizde hayatta kaldıktan sonra kurtarıldı.
61 yaşındaki balıkçı Maximo Napa'nın 7 Aralık'ta San Juan de Marcona limanından teknesiyle ayrıldığı ancak kötü hava koşulları ve akıntılar nedeniyle rotasından saparak açık denizde kaybolduğu ifade edildi. 94 gün boyunca uluslararası sularda hayatta kalan balıkçının 16 Mart'ta Ekvador'a ait bir geminin mürettebatı tarafından Chimbote liman kenti yakınlarında kurtarıldığı açıklandı.
Kurtarılmasının ardından sağlık kontrolünden geçen Napa'nın fiziksel durumunun iyi olarak rapor edildiği belirtilirken hayatta kalabilmek için hamamböcekleri, kuş ve kaplumbağa yediği öğrenildi. Perulu balıkçı "Her gün annemi düşünüyordum. Ölmek istemiyordum. İki aylık bir torunum var, onu düşündüm" dedi. Napa'nın kızı ise babasının kurtulmasının bir mucize olduğunu ve hiçbir zaman umudu kaybetmediklerini belirtti.
Peru Donanması ise Napa'nın kurtarılmasının ardından moral veren bir açıklama yaparak Napa'nın sağlığına kavuştuğunu ve taburcu olduğunu bildirdi.