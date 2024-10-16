https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusyada-2-aydan-fazla-suredir-tekneyle-denizde-kaybolan-3-kisiden-biri-sag-bulundu-1089278221.html

Rusya'da 2 aydan fazla süredir tekneyle denizde kaybolan 3 kişiden biri sağ bulundu

Rusya'da 2 aydan fazla süredir tekneyle denizde kaybolan 3 kişiden biri sağ bulundu

Sputnik Türkiye

Rusya'nın en doğusundaki Okhotsk Denizi'ne açılan 3 kişiden iki aydan fazla bir süre boyunca haber alınamıyordu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, akraba... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T10:58+0300

2024-10-16T10:58+0300

2024-10-16T10:58+0300

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rusya

rusya acil durumlar bakanlığı

okhotsk denizi

kamçatka

kamçatka yarımadası

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Perovsky Burnu'ndan Ağustos ayının başında kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeniyle birlikte bir katamaranla açılan 46 yaşındaki Pichugin ile bir süre sonra iletişim kesildi. Uzun aramalar yapan acil durum ekipleri, çalışmalarının sonuç vermediğini açıkladı. Balıkçılar dün üçlünün denize açıldığı yerden yaklaşık bin kilometre uzakta, Kamçatka açıklarında katamaranı buldu ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bildirdi. Pichugin'i kurtaran ekipler, diğer iki kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken Pichugin hastanede tedavi altına alındı. Basına açıklama yapan Pichugin'in eşi, kocası ve diğer iki akrabasının yanlarına iki haftalık yiyecek alarak balinaları izlemek için denize açıldığını belirtti. Denize açıldığında yaklaşık 100 kilo olan Pichugin'in kilosundan dolayı hayatta kalabildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/gazzenin-kuzey-kesimi-icin-acil-guvenli-koridor-cagrisi-yapildi-1089278937.html

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rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, okhotsk denizi, kamçatka, kamçatka yarımadası