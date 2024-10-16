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Rusya'da 2 aydan fazla süredir tekneyle denizde kaybolan 3 kişiden biri sağ bulundu
Rusya'da 2 aydan fazla süredir tekneyle denizde kaybolan 3 kişiden biri sağ bulundu
Sputnik Türkiye
Rusya'nın en doğusundaki Okhotsk Denizi'ne açılan 3 kişiden iki aydan fazla bir süre boyunca haber alınamıyordu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, akraba... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:58+0300
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Perovsky Burnu'ndan Ağustos ayının başında kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeniyle birlikte bir katamaranla açılan 46 yaşındaki Pichugin ile bir süre sonra iletişim kesildi. Uzun aramalar yapan acil durum ekipleri, çalışmalarının sonuç vermediğini açıkladı. Balıkçılar dün üçlünün denize açıldığı yerden yaklaşık bin kilometre uzakta, Kamçatka açıklarında katamaranı buldu ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bildirdi. Pichugin'i kurtaran ekipler, diğer iki kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken Pichugin hastanede tedavi altına alındı. Basına açıklama yapan Pichugin'in eşi, kocası ve diğer iki akrabasının yanlarına iki haftalık yiyecek alarak balinaları izlemek için denize açıldığını belirtti. Denize açıldığında yaklaşık 100 kilo olan Pichugin'in kilosundan dolayı hayatta kalabildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/gazzenin-kuzey-kesimi-icin-acil-guvenli-koridor-cagrisi-yapildi-1089278937.html
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rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, okhotsk denizi, kamçatka, kamçatka yarımadası

Rusya'da 2 aydan fazla süredir tekneyle denizde kaybolan 3 kişiden biri sağ bulundu

10:58 16.10.2024
© FotoğrafRusya'da 2 aydan fazla süredir tekneyle denizde kaybolan 3 kişiden biri sağ bulundu
Rusya'da 2 aydan fazla süredir tekneyle denizde kaybolan 3 kişiden biri sağ bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Fotoğraf
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Rusya'nın en doğusundaki Okhotsk Denizi'ne açılan 3 kişiden iki aydan fazla bir süre boyunca haber alınamıyordu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, akraba oldukları belirtilen üç kişiden 46 yaşındaki Mikhail Pichugin'i dün kurtararak Magadan kentine getirdi.
Perovsky Burnu'ndan Ağustos ayının başında kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeniyle birlikte bir katamaranla açılan 46 yaşındaki Pichugin ile bir süre sonra iletişim kesildi. Uzun aramalar yapan acil durum ekipleri, çalışmalarının sonuç vermediğini açıkladı.
Balıkçılar dün üçlünün denize açıldığı yerden yaklaşık bin kilometre uzakta, Kamçatka açıklarında katamaranı buldu ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bildirdi. Pichugin'i kurtaran ekipler, diğer iki kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken Pichugin hastanede tedavi altına alındı.
Basına açıklama yapan Pichugin'in eşi, kocası ve diğer iki akrabasının yanlarına iki haftalık yiyecek alarak balinaları izlemek için denize açıldığını belirtti. Denize açıldığında yaklaşık 100 kilo olan Pichugin'in kilosundan dolayı hayatta kalabildiği belirtildi.
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