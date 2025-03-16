https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/akrabalar-arasinda-silahli-kavga-2-kisi-hayatini-kaybetti-1094564430.html
Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Konya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin baba-oğul olduğu öğrenildi. 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T23:31+0300
2025-03-16T23:31+0300
2025-03-16T23:32+0300
konya
türkiye
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İddiaya göre Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Paşa Ç. ile kardeşi ve yeğeni arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Paşa Ç, 53 yaşındaki İsmail Ç. ve 25 yaşındaki oğlu Ömer Osman Ç'yi silahla vurdu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen baba ve oğlu kurtarılamadı.Cinayet şüphelisi Paşa Ç, olay yerinden kaçtıktan sonra yaklaşık 3.5 saat sonra Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/balikci-94-gun-boyunca-acik-denizde-hayatta-kaldi-hamambocegi-kus-ve-kaplumbaga-yedim-1094561615.html
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konya, türkiye
Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
23:31 16.03.2025 (güncellendi: 23:32 16.03.2025)
Konya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin baba-oğul olduğu öğrenildi.
İddiaya göre Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Paşa Ç. ile kardeşi ve yeğeni arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Paşa Ç, 53 yaşındaki İsmail Ç. ve 25 yaşındaki oğlu Ömer Osman Ç'yi silahla vurdu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen baba ve oğlu kurtarılamadı.
Cinayet şüphelisi Paşa Ç, olay yerinden kaçtıktan sonra yaklaşık 3.5 saat sonra Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.