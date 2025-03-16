https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/akrabalar-arasinda-silahli-kavga-2-kisi-hayatini-kaybetti-1094564430.html

Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Konya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin baba-oğul olduğu öğrenildi. 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T23:31+0300

2025-03-16T23:31+0300

2025-03-16T23:32+0300

konya

türkiye

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İddiaya göre Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Paşa Ç. ile kardeşi ve yeğeni arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Paşa Ç, 53 yaşındaki İsmail Ç. ve 25 yaşındaki oğlu Ömer Osman Ç'yi silahla vurdu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen baba ve oğlu kurtarılamadı.Cinayet şüphelisi Paşa Ç, olay yerinden kaçtıktan sonra yaklaşık 3.5 saat sonra Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/balikci-94-gun-boyunca-acik-denizde-hayatta-kaldi-hamambocegi-kus-ve-kaplumbaga-yedim-1094561615.html

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