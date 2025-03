https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/63-ege-derbisi-ne-zaman-saat-kacta-favori-atlar-hangisi-1094559161.html

63. Ege Derbisi ne zaman? Saat kaçta? Favori atlar hangisi?

Yılın ilk Grup 1 (G1) mücadelesi olan 63. Ege Derbisi Koşusu, 16 Mart Pazar günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda düzenlenecek. 4 ve üzeri yaştaki İngiliz... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

Yılın ilk Grup 1 (G1) yarışı olan 63. Ege Derbisi, 16 Mart Pazar günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleşecek. 4 ve üzeri yaştaki İngiliz safkanlarının 2 bin 200 metre kum pistte mücadele edeceği yarışta, Gold Cash, Kayı Beyi, Oğlum Doruk, Sword Master, Wardenclyffe, Can Efe, Dapper Man, Engintron, Patrick Wilding ve Before Or After gibi şampiyon atlar yer alacak. Yarış, hipodrom tutkunları için heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak.İzmir Şirinyer Hipodromu'nda düzenlenecek yarışın favorileri arasında Gold Cash, Kayı Beyi ve Oğlum Doruk'un öne çıktığı ifade edildi. Son performanslarıyla dikkat çeken Gold Cash, uzun mesafedeki dayanıklılığı ve hızıyla yarışın en güçlü adaylarından biri olarak görüldü.

