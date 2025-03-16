https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/-iskiye-bakanliktan-26-milyon-lira-ceza-1094562609.html
İSKİ'ye bakanlık tarafından 2.6 milyon lira ceza uygulandı
İSKİ'ye bakanlık tarafından 2.6 milyon lira ceza uygulandı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca atık su deşarjı sebebiyle İSKİ'ye kesilen 2.6 milyon lira ceza uygulandı. Alınan atık su numunesinde... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T19:58+0300
2025-03-16T19:58+0300
2025-03-16T20:11+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
marmara denizi
atık su
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 2 milyon 674 bin 708 lira ceza uygulandı.Konuyla ilgili bakanlık bir açıklama yaptı. İSKİ tarafından İstanbul Üsküdar'daki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı nedeniyle ceza kesildiği belirtilen açıklamada İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimde atık suyun deşarj edildiğinin belirlendiği ifade edildi.Açıklamaya göre ekipler Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğunu ve köpüklendiğini tespit etti.Ayrıca açıklamada şunlar ifade edildi:Bakanlık ekiplerinin 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine bir denetim gerçekleştirmiş oldukları ve bu denetimde de İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandığı hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/rekabet-kurumu-duyurdu-dizi-platformlarina-sorusturma-acildi-1094557337.html
türki̇ye
marmara denizi
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), marmara denizi, atık su
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), marmara denizi, atık su
İSKİ'ye bakanlık tarafından 2.6 milyon lira ceza uygulandı
19:58 16.03.2025 (güncellendi: 20:11 16.03.2025)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca atık su deşarjı sebebiyle İSKİ'ye kesilen 2.6 milyon lira ceza uygulandı. Alınan atık su numunesinde 'askıda katı madde', 'biyokimyasal oksijen ihtiyacı' ve 'toplam azot parametrelerinin' sınır değerleri aştığının tespit edildiği hatırlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 2 milyon 674 bin 708 lira ceza uygulandı.
Konuyla ilgili bakanlık bir açıklama yaptı. İSKİ tarafından İstanbul Üsküdar'daki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı nedeniyle ceza kesildiği belirtilen açıklamada İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimde atık suyun deşarj edildiğinin belirlendiği ifade edildi.
Açıklamaya göre ekipler Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğunu ve köpüklendiğini tespit etti.
Ayrıca açıklamada şunlar ifade edildi:
"Atık su numunesinin analizi sonucu 'askıda katı madde', 'biyokimyasal oksijen ihtiyacı' ve 'toplam azot parametrelerinin' sınır değerleri aştığı tespit edildi. Aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle, Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 lira idari ceza kesildi."
Bakanlık ekiplerinin 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine bir denetim gerçekleştirmiş oldukları ve bu denetimde de İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandığı hatırlatıldı.