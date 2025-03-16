https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/-iskiye-bakanliktan-26-milyon-lira-ceza-1094562609.html

İSKİ'ye bakanlık tarafından 2.6 milyon lira ceza uygulandı

İSKİ'ye bakanlık tarafından 2.6 milyon lira ceza uygulandı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca atık su deşarjı sebebiyle İSKİ'ye kesilen 2.6 milyon lira ceza uygulandı. Alınan atık su numunesinde... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T19:58+0300

2025-03-16T19:58+0300

2025-03-16T20:11+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

marmara denizi

atık su

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 2 milyon 674 bin 708 lira ceza uygulandı.Konuyla ilgili bakanlık bir açıklama yaptı. İSKİ tarafından İstanbul Üsküdar'daki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi'ne evsel atık su deşarjı nedeniyle ceza kesildiği belirtilen açıklamada İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimde atık suyun deşarj edildiğinin belirlendiği ifade edildi.Açıklamaya göre ekipler Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) Marmara Denizi'nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğunu ve köpüklendiğini tespit etti.Ayrıca açıklamada şunlar ifade edildi:Bakanlık ekiplerinin 12 Ocak'ta da aynı noktada ihbar üzerine bir denetim gerçekleştirmiş oldukları ve bu denetimde de İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandığı hatırlatıldı.

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türki̇ye

marmara denizi

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), marmara denizi, atık su