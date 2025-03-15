https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/yonetmelik-degisti-askeri-ogrenciler-yatay-gecis-yapamayacak-1094533181.html

Yönetmelik değişti: Askeri öğrenciler yatay geçiş yapamayacak

Yönetmelik değişti: Askeri öğrenciler yatay geçiş yapamayacak

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerle ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeyle, askeri öğrenciler bölümlerini değiştiremeyecek. Aynı... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T04:25+0300

2025-03-15T04:25+0300

2025-03-15T04:25+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

subay

astsubay

teğmen

yönetmelik

yatay geçiş

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Milli Savunma Bakanlığı, Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylar ve Astsubaylar ile ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle, askeri öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümleri değiştirmeleri veya yatay geçiş yapmaları yasaklandı. Değişiklikte, "Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar" kuralı getirildi.Ayrıca, Bakanlık adına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenlik rütbesine atanma tarihleri, mezuniyet tarihi olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/disisleri-bakanligina-cok-sayida-atama-gerceklesti-1094531738.html

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milli savunma bakanlığı (msb), subay, astsubay, teğmen, yönetmelik, yatay geçiş