https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/disisleri-bakanligina-cok-sayida-atama-gerceklesti-1094531738.html

Dışişleri Bakanlığına çok sayıda atama gerçekleşti

Dışişleri Bakanlığına çok sayıda atama gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar kararına göre çok sayıda Bakanlık ve kuruma atama gerçekleştirildi. Ayrıca Dışişleri... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T00:24+0300

2025-03-15T00:24+0300

2025-03-15T00:38+0300

türki̇ye

türkiye

dışişleri bakanlığı

cumhurbaşkanlığı

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan;Yapılan diğer atamalarYapılan diğer atamalar ise şöyle: Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan atamalarAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılan atamalarÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan atamalarDiğer atamalar

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türkiye, dışişleri bakanlığı, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete