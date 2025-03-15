https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/yildiz-tilbeden-anlamli-destek-gazzede-4-bin-kisilik-iftar-sofrasi-kuruldu-1094548339.html
Yıldız Tilbe’den anlamlı destek: Gazze’de 4 bin kişilik iftar sofrası kuruldu
Yıldız Tilbe’den anlamlı destek: Gazze’de 4 bin kişilik iftar sofrası kuruldu
Sputnik Türkiye
Sanatçı Yıldız Tilbe, Ramazan ayında Gazze’de üç ayrı noktada 4 bin kişiye iftar yemeği vererek bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T20:17+0300
2025-03-15T20:17+0300
2025-03-15T20:17+0300
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iftar yemeği
ramazan yardımı
bağış
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Sanatçı Yıldız Tilbe, Ramazan ayında Gazze halkına destek olmak amacıyla anlamlı bir bağışta bulundu. Tilbe, bölgedeki ihtiyaç sahipleri için üç farklı noktada 4 bin kişilik iftar yemeği organize etti.Savaşın ve insani krizin gölgesinde zor günler geçiren Gazzeliler, bu iftar sofralarıyla bir nebze de olsa moral buldu. Organizasyona ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Yıldız Tilbe'nin duyarlılığı hayranları tarafından takdirle karşılandı.Daha önce de Filistin halkına desteğini dile getiren ünlü sanatçı, bu girişimiyle Ramazan ayının dayanışma ruhunu bir kez daha vurguladı. Gazze'deki iftar sofraları, bölgedeki mağdur aileler için umut kaynağı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/yuzunde-yaniklar-olusan-yildiz-tilbe-sac-boyasi-gercegini-acikladi-1093627933.html
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yıldız tilbe, gazze iftar, ramazan yardımı, filistin desteği, iftar sofrası, bağış kampanyası, gazzelilere yardım
yıldız tilbe, gazze iftar, ramazan yardımı, filistin desteği, iftar sofrası, bağış kampanyası, gazzelilere yardım
Yıldız Tilbe’den anlamlı destek: Gazze’de 4 bin kişilik iftar sofrası kuruldu
Sanatçı Yıldız Tilbe, Ramazan ayında Gazze’de üç ayrı noktada 4 bin kişiye iftar yemeği vererek bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.
Sanatçı Yıldız Tilbe, Ramazan ayında Gazze halkına destek olmak amacıyla anlamlı bir bağışta bulundu. Tilbe, bölgedeki ihtiyaç sahipleri için üç farklı noktada 4 bin kişilik iftar yemeği organize etti.
Savaşın ve insani krizin gölgesinde zor günler geçiren Gazzeliler, bu iftar sofralarıyla bir nebze de olsa moral buldu. Organizasyona ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Yıldız Tilbe'nin duyarlılığı hayranları tarafından takdirle karşılandı.
Daha önce de Filistin halkına desteğini dile getiren ünlü sanatçı, bu girişimiyle Ramazan ayının dayanışma ruhunu bir kez daha vurguladı. Gazze'deki iftar sofraları, bölgedeki mağdur aileler için umut kaynağı oldu.