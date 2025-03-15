https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/yaren-leylekten-guzel-haber-14uncu-yilda-da-evine-geldi-1094534592.html

Yaren Leylek'ten güzel haber: 14'üncü yılda da 'evine' geldi

Yaren Leylek'ten güzel haber: 14'üncü yılda da 'evine' geldi

Sputnik Türkiye

Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan ve yolları gözlenen Yaren Leylek yuvasına geldi. 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T10:01+0300

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yaşam

adem yılmaz

bursa

karacabey

yaren leylek

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 14'üncü yılda da göçten geldi. Eskikaraağaç Leylek Köyündeki Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konnan Yaren Leylek’in gelenekselleşmiş fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi."Çok şükür Yaren'e kavuştum"Adem Yılmaz, günlerdir gözünün yollarda kaldığını söyledi. Eşi "Naz" leyleğin gelip, "Yaren" gelmeyince günlerdir tedirginlik yaşadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:"Yaren genelde ay başında gelirdi. Bir türlü gelmeyince yolda başına bir şey geldiğini düşünerek bir haftayı üzüntülü geçirdim. Çok şükür Yaren'e kavuştum. Ağustos ayına kadar beraber olacağız. Onu doyuracağım. Mutlu bir hayat süreceğim. Sabah kayığıma geldi ve onun için getirdiğim balıkları yedi."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/leylek-yaren-balikci-adem-amcaya-veda-etti-1087378878.html

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