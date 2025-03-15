https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/yaren-leylekten-guzel-haber-14uncu-yilda-da-evine-geldi-1094534592.html
Yaren Leylek'ten güzel haber: 14'üncü yılda da 'evine' geldi
Yaren Leylek'ten güzel haber: 14'üncü yılda da 'evine' geldi
Sputnik Türkiye
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan ve yolları gözlenen Yaren Leylek yuvasına geldi. 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T10:01+0300
2025-03-15T10:01+0300
2025-03-15T11:08+0300
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adem yılmaz
bursa
karacabey
yaren leylek
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 14'üncü yılda da göçten geldi. Eskikaraağaç Leylek Köyündeki Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konnan Yaren Leylek’in gelenekselleşmiş fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi."Çok şükür Yaren'e kavuştum"Adem Yılmaz, günlerdir gözünün yollarda kaldığını söyledi. Eşi "Naz" leyleğin gelip, "Yaren" gelmeyince günlerdir tedirginlik yaşadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:"Yaren genelde ay başında gelirdi. Bir türlü gelmeyince yolda başına bir şey geldiğini düşünerek bir haftayı üzüntülü geçirdim. Çok şükür Yaren'e kavuştum. Ağustos ayına kadar beraber olacağız. Onu doyuracağım. Mutlu bir hayat süreceğim. Sabah kayığıma geldi ve onun için getirdiğim balıkları yedi."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/leylek-yaren-balikci-adem-amcaya-veda-etti-1087378878.html
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Yaren Leylek'ten güzel haber: 14'üncü yılda da 'evine' geldi
10:01 15.03.2025 (güncellendi: 11:08 15.03.2025)
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan ve yolları gözlenen Yaren Leylek yuvasına geldi.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 14'üncü yılda da göçten geldi. Eskikaraağaç Leylek Köyündeki Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konnan Yaren Leylek’in gelenekselleşmiş fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.
"Çok şükür Yaren'e kavuştum"
Adem Yılmaz, günlerdir gözünün yollarda kaldığını söyledi. Eşi "Naz" leyleğin gelip, "Yaren" gelmeyince günlerdir tedirginlik yaşadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"Yaren genelde ay başında gelirdi. Bir türlü gelmeyince yolda başına bir şey geldiğini düşünerek bir haftayı üzüntülü geçirdim. Çok şükür Yaren'e kavuştum. Ağustos ayına kadar beraber olacağız. Onu doyuracağım. Mutlu bir hayat süreceğim. Sabah kayığıma geldi ve onun için getirdiğim balıkları yedi."