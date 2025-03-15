https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/valilik-duyurdu-okula-gitmeyen-ogrenci-velilerine-para-cezasi-verilecek-1094546378.html

Valilik duyurdu: Okula gitmeyen öğrenci velilerine para cezası verilecek

Valilik duyurdu: Okula gitmeyen öğrenci velilerine para cezası verilecek

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa Valiliği, öğrencilerinin eğitim süreçlerine tam katılımını sağlamak amacıyla devamsızlık durumunda öğrenci velilerine para cezası uygulama kararı... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T18:03+0300

2025-03-15T18:03+0300

2025-03-15T18:03+0300

türki̇ye

türkiye

şanlıurfa valiliği

eğitim

devamsızlık

para cezası

öğrenci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/05/1043956788_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_6aefc4aca50a4ab930d608f2f6243f29.jpg

Şanlıurfa Valiliği, okula devam etmeyen öğrencilerin velilerine idari para cezası uygulamaya başladığını duyurdu. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na dayanarak yapılan bu düzenleme, her devamsızlık günü için velilere 257 TL ceza kesileceğini belirtiyor. Ayrıca, devamsızlık nedeniyle cezai işlem uygulanmaya devam edebilmesi için çocuğunu okula göndermeyen ailelere 11 bin 977 TL'ye kadar ek ceza uygulanabilecek.Ancak, mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle başka illere göç eden aileler için özel bir düzenleme yapıldı. Bu aileler, çocuklarını gittikleri illerdeki okullara kaydettirdikleri ve okula devamlarını sağladıkları sürece ceza almayacaklar. Şanlıurfa Valiliği, okul idarelerinin devamsızlıkları takip edeceğini ve 5. gününde veliye mesaj, 10. gününde ise resmi mektup gönderileceğini belirtti. Tüm uyarılara rağmen okuluna gitmeyen öğrenci velilerine idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/maas-promosyonunda-turkiye-rekoru-kirildi-calisanlara-89-bin-500-tl-odenecek-1094539372.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, şanlıurfa valiliği, eğitim, devamsızlık, para cezası, öğrenci