https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/valilik-duyurdu-okula-gitmeyen-ogrenci-velilerine-para-cezasi-verilecek-1094546378.html
Valilik duyurdu: Okula gitmeyen öğrenci velilerine para cezası verilecek
Valilik duyurdu: Okula gitmeyen öğrenci velilerine para cezası verilecek
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Valiliği, öğrencilerinin eğitim süreçlerine tam katılımını sağlamak amacıyla devamsızlık durumunda öğrenci velilerine para cezası uygulama kararı... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T18:03+0300
2025-03-15T18:03+0300
2025-03-15T18:03+0300
türki̇ye
türkiye
şanlıurfa valiliği
eğitim
devamsızlık
para cezası
öğrenci
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Şanlıurfa Valiliği, okula devam etmeyen öğrencilerin velilerine idari para cezası uygulamaya başladığını duyurdu. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na dayanarak yapılan bu düzenleme, her devamsızlık günü için velilere 257 TL ceza kesileceğini belirtiyor. Ayrıca, devamsızlık nedeniyle cezai işlem uygulanmaya devam edebilmesi için çocuğunu okula göndermeyen ailelere 11 bin 977 TL'ye kadar ek ceza uygulanabilecek.Ancak, mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle başka illere göç eden aileler için özel bir düzenleme yapıldı. Bu aileler, çocuklarını gittikleri illerdeki okullara kaydettirdikleri ve okula devamlarını sağladıkları sürece ceza almayacaklar. Şanlıurfa Valiliği, okul idarelerinin devamsızlıkları takip edeceğini ve 5. gününde veliye mesaj, 10. gününde ise resmi mektup gönderileceğini belirtti. Tüm uyarılara rağmen okuluna gitmeyen öğrenci velilerine idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/maas-promosyonunda-turkiye-rekoru-kirildi-calisanlara-89-bin-500-tl-odenecek-1094539372.html
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türkiye, şanlıurfa valiliği, eğitim, devamsızlık, para cezası, öğrenci
türkiye, şanlıurfa valiliği, eğitim, devamsızlık, para cezası, öğrenci
Valilik duyurdu: Okula gitmeyen öğrenci velilerine para cezası verilecek
Şanlıurfa Valiliği, öğrencilerinin eğitim süreçlerine tam katılımını sağlamak amacıyla devamsızlık durumunda öğrenci velilerine para cezası uygulama kararı aldı. Cezalar, her devamsızlık günü için 257 TL’den başlayacak.
Şanlıurfa Valiliği, okula devam etmeyen öğrencilerin velilerine idari para cezası uygulamaya başladığını duyurdu. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na dayanarak yapılan bu düzenleme, her devamsızlık günü için velilere 257 TL ceza kesileceğini belirtiyor. Ayrıca, devamsızlık nedeniyle cezai işlem uygulanmaya devam edebilmesi için çocuğunu okula göndermeyen ailelere 11 bin 977 TL'ye kadar ek ceza uygulanabilecek.
Ancak, mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle başka illere göç eden aileler için özel bir düzenleme yapıldı. Bu aileler, çocuklarını gittikleri illerdeki okullara kaydettirdikleri ve okula devamlarını sağladıkları sürece ceza almayacaklar. Şanlıurfa Valiliği, okul idarelerinin devamsızlıkları takip edeceğini ve 5. gününde veliye mesaj, 10. gününde ise resmi mektup gönderileceğini belirtti. Tüm uyarılara rağmen okuluna gitmeyen öğrenci velilerine idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.