https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/uzayda-mahsur-kalan-astronotlar-geri-donebilecek-mi-crew-10-misyonu-uluslararasi-uzay-istasyonuna-1094532860.html
Uzayda mahsur kalan astronotlar geri dönebilecek mi: 'Crew-10' misyonu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı
Uzayda mahsur kalan astronotlar geri dönebilecek mi: 'Crew-10' misyonu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı
Sputnik Türkiye
NASA, Starliner uzay aracındaki teknik sorunlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dokuz ay mahsur kalan iki astronotu geri getirmek için Crew-10... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T03:37+0300
2025-03-15T03:37+0300
2025-03-15T03:37+0300
dünya
abd
anne mcclain
sunita williams
uluslararası uzay i̇stasyonu (iss)
falcon 9
uluslararası uzay i̇stasyonu
starliner
dünya
nasa
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NASA, Boeing'in Starliner uzay aracında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle eve dönmeleri imkansız hale gelen iki astronotu dokuz ay daha orada mahsur kalmak zorunda kalmaktan kurtarmak için Crew-10 misyonunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlattı.Crew-10 misyonu, ABD'li astronotlar Anne McClain ve Nichole Ayers, Japon astronot Takuya Onishi ve Rus kozmonot Kirill Peskov'dan oluşuyor.Neler olmuştu?Geçtiğimiz yıl, Starliner uzay aracıyla yapılan test görevinde astronotlar Barry Wilmore ve Sunita Williams 6 Haziran'da sekiz günlük bir görev için ISS’ye ulaşmıştı. Ancak aracın motorundaki sorunlar ve kenetlenme sırasında tespit edilen helyum sızıntısı, görev süresinin 9 ay uzamasına neden olmuştu. Uzmanlar sorunları çözemediklerinden, Starliner mürettebatsız olarak Dünya'ya geri dönmüştü.Daha sonra NASA, kurtarma için gerçekleştirilecek fırlatmayı iki kez erteleme kararı almıştı. İlk olarak Falcon 9 roketinin hidrolik sisteminde yaşanan bir sorun, ardından ise uçuş güzergahındaki yüksek rüzgar ve yağış tahminleri nedeniyle fırlatma ertelenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/uzayda-mahsur-kalan-astronotlar-yine-donemiyor-falcon-9-gorevi-neden-iptal-edildi-1094458595.html
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abd, anne mcclain, sunita williams, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), falcon 9, uluslararası uzay i̇stasyonu, starliner, dünya, nasa, crew-10
abd, anne mcclain, sunita williams, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), falcon 9, uluslararası uzay i̇stasyonu, starliner, dünya, nasa, crew-10
Uzayda mahsur kalan astronotlar geri dönebilecek mi: 'Crew-10' misyonu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı
NASA, Starliner uzay aracındaki teknik sorunlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dokuz ay mahsur kalan iki astronotu geri getirmek için Crew-10 görevini başlattı
NASA, Boeing'in Starliner uzay aracında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle eve dönmeleri imkansız hale gelen iki astronotu dokuz ay daha orada mahsur kalmak zorunda kalmaktan kurtarmak için Crew-10 misyonunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlattı.
Crew-10 misyonu, ABD'li astronotlar Anne McClain ve Nichole Ayers, Japon astronot Takuya Onishi ve Rus kozmonot Kirill Peskov'dan oluşuyor.
Geçtiğimiz yıl, Starliner uzay aracıyla yapılan test görevinde astronotlar Barry Wilmore ve Sunita Williams 6 Haziran'da sekiz günlük bir görev için ISS’ye ulaşmıştı. Ancak aracın motorundaki sorunlar ve kenetlenme sırasında tespit edilen helyum sızıntısı, görev süresinin 9 ay uzamasına neden olmuştu. Uzmanlar sorunları çözemediklerinden, Starliner mürettebatsız olarak Dünya'ya geri dönmüştü.
Daha sonra NASA, kurtarma için gerçekleştirilecek fırlatmayı iki kez erteleme kararı almıştı. İlk olarak Falcon 9 roketinin hidrolik sisteminde yaşanan bir sorun, ardından ise uçuş güzergahındaki yüksek rüzgar ve yağış tahminleri nedeniyle fırlatma ertelenmişti.