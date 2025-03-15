https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/unlu-sanatci-ajda-pekkanin-hacklenme-korkusu-atamam-icinde-fotograflarim-ve-videolarim-var-1094538169.html
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın hacklenme korkusu: 'Atamam, içinde fotoğraflarım ve videolarım var'
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın hacklenme korkusu: 'Atamam, içinde fotoğraflarım ve videolarım var'
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın programına konuk oldu ve özel hayatına dair bir çok konuda konuştu. 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T11:53+0300
2025-03-15T11:53+0300
2025-03-15T11:53+0300
yaşam
ajda pekkan
semiramis pekkan
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Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın programına katıldı ve en çok korktuğu şeyleri açıkladı. Pekkan bu zamana kadar hacklenme korkusu nedeniyle hiçbir telefon ve bilgisayarını atmadığını belirtirken, "Anı olarak fotoğraf ve video var. Hacklenmemek için iade etmiyorum" dedi. Pekkan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Ajda Pekkan'dan emekli olacağımSemiramis Pekkan'ın programına konuk olan ünlü isim bir çok konuda merak edilenleri yanıtladı. Pekkan, "Ajda Pekkan'dan emekli olacağım, hep onun peşinde koşmaktan. Ben yetiştirdim ya Ajda'yı bırakamıyorum. Çocuğum olsa delirirdim herhalde. Gerçi olsaydı harika olurdu. Ama onu büyütebilir miydim bilmiyorum. Bunlar şizoid şeyler. Çok fazla düşününce kuyuya düşüyorsun" ifadelerini kullandı. Bedeviler gibi yaşadım Yıllardır fiziğiyle gündem olan Pekkan, "Bunca sene sporun canını ben çıkardım. Ama yaşadığım kırık döküklerden sonra artık risk almıyorum, sadece yürüyüş yapıyorum" dedi. Kardeşiyle sürekli benzetilmeleri konusunda da konuşan Pekkan, karakter olarak birbirlerinden çok farklı olduklarını belirtirken "Sen yıllarca yurt dışında kaldın evli olarak, ben de evsiz olarak (gülerek). Yıllarca turneler, konserler derken valizlerin içinde Bedeviler gibi yaşadım. Her otelde ayrı bir gece. Ama çok seviyorum işimi, hâlâ çok seviyorum çünkü seyahat seviyorum. Gezemediğim için o küçük seyahatler beni mutlu ediyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/semiramis-pekkandan-kendisini-kardesi-ajda-pekkan-ile-karistiran-enis-arikana-yanit-bizi-ilk-kocam-1094429630.html
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ajda pekkan, semiramis pekkan
ajda pekkan, semiramis pekkan
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın hacklenme korkusu: 'Atamam, içinde fotoğraflarım ve videolarım var'
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın programına konuk oldu ve özel hayatına dair bir çok konuda konuştu.
Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın programına katıldı ve en çok korktuğu şeyleri açıkladı. Pekkan bu zamana kadar hacklenme korkusu nedeniyle hiçbir telefon ve bilgisayarını atmadığını belirtirken, "Anı olarak fotoğraf ve video var. Hacklenmemek için iade etmiyorum" dedi. Pekkan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Ajda Pekkan'dan emekli olacağım
Semiramis Pekkan'ın programına konuk olan ünlü isim bir çok konuda merak edilenleri yanıtladı. Pekkan, "Ajda Pekkan'dan emekli olacağım, hep onun peşinde koşmaktan. Ben yetiştirdim ya Ajda'yı bırakamıyorum. Çocuğum olsa delirirdim herhalde. Gerçi olsaydı harika olurdu. Ama onu büyütebilir miydim bilmiyorum. Bunlar şizoid şeyler. Çok fazla düşününce kuyuya düşüyorsun" ifadelerini kullandı.
Yıllardır fiziğiyle gündem olan Pekkan, "Bunca sene sporun canını ben çıkardım. Ama yaşadığım kırık döküklerden sonra artık risk almıyorum, sadece yürüyüş yapıyorum" dedi. Kardeşiyle sürekli benzetilmeleri konusunda da konuşan Pekkan, karakter olarak birbirlerinden çok farklı olduklarını belirtirken "Sen yıllarca yurt dışında kaldın evli olarak, ben de evsiz olarak (gülerek). Yıllarca turneler, konserler derken valizlerin içinde Bedeviler gibi yaşadım. Her otelde ayrı bir gece. Ama çok seviyorum işimi, hâlâ çok seviyorum çünkü seyahat seviyorum. Gezemediğim için o küçük seyahatler beni mutlu ediyor" dedi.