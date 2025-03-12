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Semiramis Pekkan'dan kendisini kardeşi Ajda Pekkan ile karıştıran Enis Arıkan'a yanıt: 'Bizi ilk kocam da karıştırdı'
Semiramis Pekkan'dan kendisini kardeşi Ajda Pekkan ile karıştıran Enis Arıkan'a yanıt: 'Bizi ilk kocam da karıştırdı'
Sputnik Türkiye
Semiramis Pekkan'ın programına katılan ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın 'Sizi Ajda Pekkan sandım çok utanmıştım' sözlerine verdiği yanıt gündem oldu. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
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Ünlü oyuncu Enis Arıkan, katıldığı programda Semiramis Pekkan'a bir konserde kendisiyle Ajda Pekkan'ı karıştırdığı için çok utandığını söyledi. Bunun üzerine Semiramis Pekkan'ın "Olur öyle, bizi ilk kocam da karıştırdı" sözleri gündem oldu. Semiramis Pekkan ilk evliliğini 1963 yılında Fikret Hakan ile yapmıştı. 'Olur öyle bizi ilk kocam da karıştırdı' diyerek teselli ettiKendi programında ünlü oyuncu Enis Arıkan'ı konuk eden Semiramis Pekkan ve Arıkan arasındaki sohbet gündem oldu. Enis Arıkan ilk tanışmalarında Semiramis Pekkan’ı kardeşi Ajda Pekkan sandığını itiraf ederek, "Ben yıllardır Ajda Pekkan'ın beni çok sevdiğini duyuyordum. Ben de ona çok hayranım. Bir gün bir yerlerde onunla tanışmayı hayal ettim. Sonra Harbiye’de bir konserde denk geldiğimizi düşündüm. Uzun süre beni fark etmesi için etrafında gezindim yanına gitmeye utandım. Sonra dayanamayarak yanına gidip ‘Ben Enis’ dedim. O da ‘Ben de Semiramis’ dedi. Çok utandım, nasıl karıştırabilirim diye kendime kızdım" diye anlattı. Semiramis Pekkan, Enis Arıkan’ı "Olur öyle, bizi ilk kocam da karıştırdı" sözleriyle teselli etti. Çok tuhaf çocuk dedim Semiramis Pekkan ardından; "Tabii ki ben seni tanıyordum çok da beğeniyordum ama gelip 'Ben Enis' dedin ve gittin. Ondan sonra bir defa dönüp de bana bakmadın. Çok enteresan, çok tuhaf ve çok soğuk bir çocuk dedim" diye konuştu. Ünlü oyuncu, Pekkan'ın sözlerine; "Ben o sırada dizime vuruyordum. Bana bir utanma geldi, gerçekten nasıl karıştırırım, ne kadar ayıp diye. Sonra içime kapandım" diye karşılık verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230427/semiramis-pekkan-ac-yattigim-geceler-oldu-ama-muthis-keyif-aliyorum-1070262829.html
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semiramis pekkan, ajda pekkan, enis arıkan
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Semiramis Pekkan'dan kendisini kardeşi Ajda Pekkan ile karıştıran Enis Arıkan'a yanıt: 'Bizi ilk kocam da karıştırdı'

13:42 12.03.2025
© Fotoğraf : Instagram/Semiramis PekkanSemiramis Pekkan
Semiramis Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© Fotoğraf : Instagram/Semiramis Pekkan
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Semiramis Pekkan'ın programına katılan ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın 'Sizi Ajda Pekkan sandım çok utanmıştım' sözlerine verdiği yanıt gündem oldu.
Ünlü oyuncu Enis Arıkan, katıldığı programda Semiramis Pekkan'a bir konserde kendisiyle Ajda Pekkan'ı karıştırdığı için çok utandığını söyledi. Bunun üzerine Semiramis Pekkan'ın "Olur öyle, bizi ilk kocam da karıştırdı" sözleri gündem oldu. Semiramis Pekkan ilk evliliğini 1963 yılında Fikret Hakan ile yapmıştı.

'Olur öyle bizi ilk kocam da karıştırdı' diyerek teselli etti

Kendi programında ünlü oyuncu Enis Arıkan'ı konuk eden Semiramis Pekkan ve Arıkan arasındaki sohbet gündem oldu. Enis Arıkan ilk tanışmalarında Semiramis Pekkan’ı kardeşi Ajda Pekkan sandığını itiraf ederek, "Ben yıllardır Ajda Pekkan'ın beni çok sevdiğini duyuyordum. Ben de ona çok hayranım. Bir gün bir yerlerde onunla tanışmayı hayal ettim. Sonra Harbiye’de bir konserde denk geldiğimizi düşündüm. Uzun süre beni fark etmesi için etrafında gezindim yanına gitmeye utandım. Sonra dayanamayarak yanına gidip ‘Ben Enis’ dedim. O da ‘Ben de Semiramis’ dedi. Çok utandım, nasıl karıştırabilirim diye kendime kızdım" diye anlattı. Semiramis Pekkan, Enis Arıkan’ı "Olur öyle, bizi ilk kocam da karıştırdı" sözleriyle teselli etti.

Çok tuhaf çocuk dedim

Semiramis Pekkan ardından; "Tabii ki ben seni tanıyordum çok da beğeniyordum ama gelip 'Ben Enis' dedin ve gittin. Ondan sonra bir defa dönüp de bana bakmadın. Çok enteresan, çok tuhaf ve çok soğuk bir çocuk dedim" diye konuştu. Ünlü oyuncu, Pekkan'ın sözlerine; "Ben o sırada dizime vuruyordum. Bana bir utanma geldi, gerçekten nasıl karıştırırım, ne kadar ayıp diye. Sonra içime kapandım" diye karşılık verdi.
Semiramis Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
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