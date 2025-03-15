https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/sinasi-yurtsevere-veda-sanat-dunyasi-yasta-anma-toreninde-konusan-ahmet-kural-gozyaslarina-boguldu-1094540437.html

Şinasi Yurtsever’e veda, sanat dünyası yasta: Anma töreninde konuşan Ahmet Kural gözyaşlarına boğuldu

Şinasi Yurtsever’e veda, sanat dünyası yasta: Anma töreninde konuşan Ahmet Kural gözyaşlarına boğuldu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan ölümün ardından, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenle... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T13:27+0300

2025-03-15T13:27+0300

2025-03-15T13:27+0300

ahmet kural

yaşam

şi̇nasi yurtsever

zincirlikuyu mezarlığı

akm

atatürk kültür merkezi

özgür çevik

ölüm

cenaze

cenaze töreni

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"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "İşler Güçler" gibi yapımlardaki rolleriyle büyük beğeni kazanan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayata veda etti. Geçtiğimiz yıl mide kanserini atlatan sanatçı, zatürre nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sanat dünyasını derinden sarsan bu kayıp, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medyada peş peşe taziye mesajları yayınladı.AKM’de anma töreni düzenlendiŞinasi Yurtsever için ilk anma töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanat camiasından birçok ünlü isim törene katılarak son görevini yerine getirdi.Törende Onur Buldu, Ahmet Kural, Özgür Çevik, Ayhan Taş, Engin Günaydın, Birol Güven, Zafer Algöz, Erkan Can, Sarp Apak, Engin Altan Düzyatan ve Hasibe Eren gibi isimler yer aldı. Dostları, Yurtsever’in sanat dünyasındaki yeri ve kişiliği hakkında duygusal konuşmalar yaptı.Ahmet Kural gözyaşlarına boğulduAhmet Kural, törende konuşmak için sahneye çıktığında duygularına hakim olamadı. "Özür dilerim. Kusura bakmayın. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Konuşmasını tamamlayamayan Kural, Şinasi Yurtsever'in tabutunu öperek veda etti.Annesinin feryadı yürekleri dağladıŞinasi Yurtsever’in annesi Güler Yurtsever, ayakta durmakta zorlandı. Taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğulan anne, "Yavrum" diyerek feryat etti. Oyuncu Onur Buldu'nun ellerini tutarak teselli arayan anne Yurtsever’in sözleri salondaki herkesi derinden etkiledi."Güle güle çocuk adam"Törende duygusal bir konuşma yapan Onur Buldu, “Güle güle Şinasi Abi… Güle güle çocuk adam… Güle güle en büyük Beşiktaşlı Şinasi Yurtsever… Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz. Bir gün yeniden buluşacağımıza eminiz” diyerek yakın arkadaşına veda etti.Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son yolculuğuna uğurlandıAKM’deki törenin ardından, sanatçının cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürüldü. Öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen Yurtsever, sevenlerinin gözyaşları içinde ebedi istirahatgahına uğurlandı.Eşi Ferihan Yurtsever, cenazede gözyaşlarıyla vedasını ederken, sanatçının dostları onu saygı ve sevgiyle uğurladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/entube-edilen-tanyeliden-uzen-haber-butun-yakinlarini-hastaneye-cagirdilar-1094537814.html

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ahmet kural, şi̇nasi yurtsever, zincirlikuyu mezarlığı, akm, atatürk kültür merkezi, özgür çevik, ölüm, cenaze, cenaze töreni