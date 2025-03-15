https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/sigarada-otv-degisti-vergi-orani-artirildi-sigara-fiyatlarina-zam-mi-gelecek-1094533486.html

Sigarada ÖTV değişti, vergi oranı artırıldı: Sigara fiyatlarına zam mı gelecek?

Sigarada ÖTV değişti, vergi oranı artırıldı: Sigara fiyatlarına zam mı gelecek?

Sputnik Türkiye

Sigarada ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlenirken, sigara fiyatları bundan nasıl etkilenecek? 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T09:21+0300

2025-03-15T09:21+0300

2025-03-15T09:21+0300

ekonomi̇

hazine ve maliye bakanlığı

vergi

sigara

sigara zammı

ötv

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Sigaraların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidilirken ÖTV'nin kompozisyonunda düzenleme yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Bu değişiklik sigara fiyatlarına nasıl yansıyacak? Sigaraya zam mı gelecek?Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi.Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirilirken enflasyonla mücadeleye maliye politikası olarak destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi.Sigara fiyatlarına nasıl yansıyacak?Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu. Bunun enflasyonist etkinin sınırlandırılması amacıyla bütçe hedefiyle uyumlu şekilde atılan maliye politikası adımı olduğu kaydedildi.Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonrası, sigara fiyatlarının değişip değişmeyeceği firmaların kararına bağlı olacak.Sigaraya son gelen zamlar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/sigara-ve-rakiya-yeni-zam-yeni-fiyat-listesi-aciklandi-1094484830.html

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Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, vergi, sigara, sigara zammı, ötv