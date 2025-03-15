https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/sigarada-otv-degisti-vergi-orani-artirildi-sigara-fiyatlarina-zam-mi-gelecek-1094533486.html
Sigarada ÖTV değişti, vergi oranı artırıldı: Sigara fiyatlarına zam mı gelecek?
Sigarada ÖTV değişti, vergi oranı artırıldı: Sigara fiyatlarına zam mı gelecek?
Sputnik Türkiye
Sigarada ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlenirken, sigara fiyatları bundan nasıl etkilenecek? 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T09:21+0300
2025-03-15T09:21+0300
2025-03-15T09:21+0300
ekonomi̇
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
sigara
sigara zammı
ötv
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Sigaraların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidilirken ÖTV'nin kompozisyonunda düzenleme yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Bu değişiklik sigara fiyatlarına nasıl yansıyacak? Sigaraya zam mı gelecek?Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi.Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirilirken enflasyonla mücadeleye maliye politikası olarak destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi.Sigara fiyatlarına nasıl yansıyacak?Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu. Bunun enflasyonist etkinin sınırlandırılması amacıyla bütçe hedefiyle uyumlu şekilde atılan maliye politikası adımı olduğu kaydedildi.Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonrası, sigara fiyatlarının değişip değişmeyeceği firmaların kararına bağlı olacak.Sigaraya son gelen zamlar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/sigara-ve-rakiya-yeni-zam-yeni-fiyat-listesi-aciklandi-1094484830.html
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hazine ve maliye bakanlığı, vergi, sigara, sigara zammı, ötv
hazine ve maliye bakanlığı, vergi, sigara, sigara zammı, ötv
Sigarada ÖTV değişti, vergi oranı artırıldı: Sigara fiyatlarına zam mı gelecek?
Sigarada ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlenirken, sigara fiyatları bundan nasıl etkilenecek?
Sigaraların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidilirken ÖTV'nin kompozisyonunda düzenleme yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Bu değişiklik sigara fiyatlarına nasıl yansıyacak? Sigaraya zam mı gelecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi.
Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirilirken enflasyonla mücadeleye maliye politikası olarak destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi.
Sigara fiyatlarına nasıl yansıyacak?
Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu. Bunun enflasyonist etkinin sınırlandırılması amacıyla bütçe hedefiyle uyumlu şekilde atılan maliye politikası adımı olduğu kaydedildi.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonrası, sigara fiyatlarının değişip değişmeyeceği firmaların kararına bağlı olacak.
Sigaraya son gelen zamlar
son dönemde art arda gelen sigara zamlarının ardından yapılan vergi düzenlemesi, sektörün dikkatini çekti. 15 Mart 2025 itibarıyla bazı sigara gruplarındaki fiyatlar şöyle:
Imperial Tobacco: En ucuz sigara 74 TL, en pahalı sigara 88 TL
Philip Morris: En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 110 TL
BAT: En ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara 91 TL
JTİ: En ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara 91 TL
Esse: En ucuz sigara 70 TL, en pahalı sigara 90 TL