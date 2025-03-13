https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/sigara-ve-rakiya-yeni-zam-yeni-fiyat-listesi-aciklandi-1094484830.html

Sigara ve rakıya yeni zam: Yeni fiyat listesi açıklandı

Sigara ve rakıya yeni zam: Yeni fiyat listesi açıklandı

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatlarında peşi sıra artış yaşanırken bir rakı grubuna "sürpriz" zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ünlü bir... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T16:43+0300

2025-03-13T16:43+0300

2025-03-13T16:43+0300

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ünlü bir rakı markasına yüzde 7 zam yapıldığını açıkladı. Yeni fiyat listesine göre en uygun fiyatlı rakı 549 TL olarak belirlendi. Rakı fiyatları, litresine ve markasına göre değişiklik gösterirken, 70'lik rakının fiyatı bin 550 TL'ye kadar yükseldi.Dündar, yaptığı açıklamada, "Bir sürpriz zam da Efe grubuna... Yüzde 7 zam geldi" ifadelerini kullanarak rakı fiyatlarındaki yeni düzenlemeyi duyurdu. Zamlı fiyatlar nisan ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2025 zamlı sigara fiyatlarıSon günlerde sigara fiyatlarına da ardı ardına zam yapılıyor. Imperial Tobacco, JTI, BAT, Philip Morris ve Esse sigara grupları zamlanan markalar arasında yer aldı. Yapılan fiyat güncellemeleri ile birlikte, sigaranın en düşük fiyatı 76 TL, en yüksek fiyatı ise 91 TL oldu.JTI sigara grubuna 8 TL zamTBYD Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada JTI sigara grubuna yeni bir zam geldiğini belirtti. JTI sigaralarının en pahalı fiyatı 91 TL’ye yükseldi.Esse sigara grubu zamlandıDündar, Esse sigara markasına gelen zamları da duyurdu. Fiyatlara göre:BAT sigara grubuna zam geldiBAT sigara grubunda da fiyatlar arttı.PM sigara grubu fiyatları güncellendiPhilip Morris (PM) sigara grubu da zamlardan nasibini aldı. Güncellenen fiyat listesine göre:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/bir-sigara-grubuna-gelen-zam-yansidi-en-ucuz-ve-pahalisi-ne-kadar-oldu-12-mart-zamli-sigara-1094415153.html

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