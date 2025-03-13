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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/sigara-ve-rakiya-yeni-zam-yeni-fiyat-listesi-aciklandi-1094484830.html
Sigara ve rakıya yeni zam: Yeni fiyat listesi açıklandı
Sigara ve rakıya yeni zam: Yeni fiyat listesi açıklandı
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatlarında peşi sıra artış yaşanırken bir rakı grubuna "sürpriz" zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ünlü bir... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T16:43+0300
2025-03-13T16:43+0300
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ünlü bir rakı markasına yüzde 7 zam yapıldığını açıkladı. Yeni fiyat listesine göre en uygun fiyatlı rakı 549 TL olarak belirlendi. Rakı fiyatları, litresine ve markasına göre değişiklik gösterirken, 70'lik rakının fiyatı bin 550 TL'ye kadar yükseldi.Dündar, yaptığı açıklamada, "Bir sürpriz zam da Efe grubuna... Yüzde 7 zam geldi" ifadelerini kullanarak rakı fiyatlarındaki yeni düzenlemeyi duyurdu. Zamlı fiyatlar nisan ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2025 zamlı sigara fiyatlarıSon günlerde sigara fiyatlarına da ardı ardına zam yapılıyor. Imperial Tobacco, JTI, BAT, Philip Morris ve Esse sigara grupları zamlanan markalar arasında yer aldı. Yapılan fiyat güncellemeleri ile birlikte, sigaranın en düşük fiyatı 76 TL, en yüksek fiyatı ise 91 TL oldu.JTI sigara grubuna 8 TL zamTBYD Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada JTI sigara grubuna yeni bir zam geldiğini belirtti. JTI sigaralarının en pahalı fiyatı 91 TL’ye yükseldi.Esse sigara grubu zamlandıDündar, Esse sigara markasına gelen zamları da duyurdu. Fiyatlara göre:BAT sigara grubuna zam geldiBAT sigara grubunda da fiyatlar arttı.PM sigara grubu fiyatları güncellendiPhilip Morris (PM) sigara grubu da zamlardan nasibini aldı. Güncellenen fiyat listesine göre:
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Sigara ve rakıya yeni zam: Yeni fiyat listesi açıklandı

16:43 13.03.2025
© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluRakı kadehi
Rakı kadehi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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Sigara fiyatlarında peşi sıra artış yaşanırken bir rakı grubuna "sürpriz" zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ünlü bir rakı markasına yüzde 7 zam geldiğini açıkladı. Rakı grubunun yeni fiyatları nisandan itibaren geçerli olacak. Sigara fiyatları ise 76 TL ile 91 TL arasında güncellendi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ünlü bir rakı markasına yüzde 7 zam yapıldığını açıkladı. Yeni fiyat listesine göre en uygun fiyatlı rakı 549 TL olarak belirlendi. Rakı fiyatları, litresine ve markasına göre değişiklik gösterirken, 70'lik rakının fiyatı bin 550 TL'ye kadar yükseldi.
Dündar, yaptığı açıklamada, "Bir sürpriz zam da Efe grubuna... Yüzde 7 zam geldi" ifadelerini kullanarak rakı fiyatlarındaki yeni düzenlemeyi duyurdu. Zamlı fiyatlar nisan ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2025 zamlı sigara fiyatları

Son günlerde sigara fiyatlarına da ardı ardına zam yapılıyor. Imperial Tobacco, JTI, BAT, Philip Morris ve Esse sigara grupları zamlanan markalar arasında yer aldı. Yapılan fiyat güncellemeleri ile birlikte, sigaranın en düşük fiyatı 76 TL, en yüksek fiyatı ise 91 TL oldu.

JTI sigara grubuna 8 TL zam

TBYD Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada JTI sigara grubuna yeni bir zam geldiğini belirtti. JTI sigaralarının en pahalı fiyatı 91 TL’ye yükseldi.

Esse sigara grubu zamlandı

Dündar, Esse sigara markasına gelen zamları da duyurdu. Fiyatlara göre:
Esse sigaralarının en ucuzu 70 TL
En pahalı Esse sigarası ise 90 TL oldu.

BAT sigara grubuna zam geldi

BAT sigara grubunda da fiyatlar arttı.
En düşük BAT sigarası 75 TL'ye
En yüksek BAT sigarası ise 91 TL'ye yükseldi.

PM sigara grubu fiyatları güncellendi

Philip Morris (PM) sigara grubu da zamlardan nasibini aldı. Güncellenen fiyat listesine göre:
En ucuz PM sigarası 80 TL
En pahalı PM sigarası 89 TL oldu.
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
EKONOMİ
Bir sigara grubuna gelen zam yansıdı: En ucuz ve pahalısı ne kadar oldu? 12 Mart zamlı sigara fiyatları listesi
Dün, 09:22
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