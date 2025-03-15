https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/sekizinci-test-ucusu-da-basarisiz-olmustu-musk-2026da-marsa-insansi-robot-gondermeyi-planliyor-1094547252.html
Sekizinci test uçuşu da başarısız olmuştu: Musk, 2026’da Mars’a insansı robot göndermeyi planlıyor
Sekizinci test uçuşu da başarısız olmuştu: Musk, 2026’da Mars’a insansı robot göndermeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship roketinin 2026 sonunda Mars’a doğru yola çıkacağını duyurdu. Bu uçuşta Tesla'nın insansı robotu Optimus da yer alacak. Musk... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T18:39+0300
2025-03-15T18:39+0300
2025-03-15T18:39+0300
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Elon Musk, SpaceX'in Starship roketinin 2026 sonunda Mars'a yapacağı tarihi görevi açıkladı. Bu görevde, Tesla’nın insansı robotu Optimus da roketle birlikte Mars’a taşınacak. Musk, Starship’in başarılı inişler yapması durumunda, insanlı inişlerin 2029’da başlayabileceğini ancak daha olası olarak bu tarihin 2031 olabileceğini belirtti.Geçen günlerde 23. yılını kutlayan şirketin Starship roketi son sekiz test uçuşu başarısız oldu ve 7 Mart'ta yapılan testte roket, birkaç dakika sonra patladı. Bu patlama, uzaya fırlatıldıktan kısa bir süre sonra büyük bir felakete yol açtı ve uzay enkazı yeryüzüne düştü. Patlama sonrası, Federal Havacılık İdaresi (FAA), Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach ve Orlando havaalanlarında kalkışları durdurdu ve kazayla ilgili soruşturma başlattı.Starship’in test uçuşları, 123 metre uzunluğunda olan bu roketin, Dünya etrafında tam bir yörünge yapması ve Hint Okyanusu’na iniş yaparak 'splashdown' denemesi yapması hedefleniyor. Bu denemeler, Mars’a yapılacak nihai yolculuğu simüle etmek için planlandı. Ancak SpaceX, roketin bir sonraki test uçuşunu gerçekleştirebilmek için FAA’den onay almak zorunda kalacak. SpaceX'in bu projesi sadece Musk’ın şirketi için değil, NASA için de önemli. NASA, Artemis programı kapsamında Starship’in modifiye edilmiş bir versiyonunu, astronotları Ay’a göndermek için kullanmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/elon-muskin-dev-roketi-test-ucusunda-infilak-etti-miamide-hava-trafigi-kisa-sureligine-gecikti-1092775264.html
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teknoloji, abd, elon musk, mars, abd federal havacılık i̇daresi (faa), tesla, starship, spacex, nasa
teknoloji, abd, elon musk, mars, abd federal havacılık i̇daresi (faa), tesla, starship, spacex, nasa
Sekizinci test uçuşu da başarısız olmuştu: Musk, 2026’da Mars’a insansı robot göndermeyi planlıyor
SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship roketinin 2026 sonunda Mars’a doğru yola çıkacağını duyurdu. Bu uçuşta Tesla'nın insansı robotu Optimus da yer alacak. Musk, insanlı inişlerin ise 2029 yılında gerçekleşebileceğini söylüyor.
Elon Musk, SpaceX'in Starship roketinin 2026 sonunda Mars'a yapacağı tarihi görevi açıkladı. Bu görevde, Tesla’nın insansı robotu Optimus da roketle birlikte Mars’a taşınacak. Musk, Starship’in başarılı inişler yapması durumunda, insanlı inişlerin 2029’da başlayabileceğini ancak daha olası olarak bu tarihin 2031 olabileceğini belirtti.
Geçen günlerde 23. yılını kutlayan şirketin Starship roketi son sekiz test uçuşu başarısız oldu ve 7 Mart'ta yapılan testte roket, birkaç dakika sonra patladı. Bu patlama, uzaya fırlatıldıktan kısa bir süre sonra büyük bir felakete yol açtı ve uzay enkazı yeryüzüne düştü. Patlama sonrası, Federal Havacılık İdaresi (FAA), Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach ve Orlando havaalanlarında kalkışları durdurdu ve kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Starship’in test uçuşları, 123 metre uzunluğunda olan bu roketin, Dünya etrafında tam bir yörünge yapması ve Hint Okyanusu’na iniş yaparak 'splashdown' denemesi yapması hedefleniyor. Bu denemeler, Mars’a yapılacak nihai yolculuğu simüle etmek için planlandı. Ancak SpaceX, roketin bir sonraki test uçuşunu gerçekleştirebilmek için FAA’den onay almak zorunda kalacak.
SpaceX'in bu projesi sadece Musk’ın şirketi için değil, NASA için de önemli. NASA, Artemis programı kapsamında Starship’in modifiye edilmiş bir versiyonunu, astronotları Ay’a göndermek için kullanmayı planlıyor.