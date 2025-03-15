https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/orman-genel-mudurlugu-duyurdu-252-daimi-isci-alinacak-1094531932.html

Orman Genel Müdürlüğü duyurdu: 252 daimi işçi alınacak

Orman Genel Müdürlüğü duyurdu: 252 daimi işçi alınacak

Sputnik Türkiye

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 252 daimi işçi alacak. Başvurular 17-21 Mart tarihleri arasında İŞKUR üzerinden... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 252 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvuruların 17-21 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacağı belirtildi. OGM’nin ilanına göre, alımlar kapsamında 200 arazöz şoförü, 17 otomotiv şasi ve iskelet işçisi, 8 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 10 otomotiv elektrikçisi, 9 otomotiv kaporta işçisi, 4 kaynakçı, 3 oto bakım ve onarımcısı ve 1 lastik tamircisi istihdam edilecek. Başvuru süreci İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ve belirlenen şartları taşıyan adaylar değerlendirmeye alınacak.DMO 5 Müfettiş Yardımcısı alacakDevlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü de 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde 8. dereceden müfettiş yardımcısı olarak istihdam edilmek isteyen adaylar, 24 Mart-11 Nisan tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvurular, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, 27 Nisan’da iki oturum halinde düzenlenecek ve başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edilecek.

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