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Orman Genel Müdürlüğü duyurdu: 252 daimi işçi alınacak
Orman Genel Müdürlüğü duyurdu: 252 daimi işçi alınacak
Sputnik Türkiye
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 252 daimi işçi alacak. Başvurular 17-21 Mart tarihleri arasında İŞKUR üzerinden... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 252 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvuruların 17-21 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacağı belirtildi. OGM’nin ilanına göre, alımlar kapsamında 200 arazöz şoförü, 17 otomotiv şasi ve iskelet işçisi, 8 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 10 otomotiv elektrikçisi, 9 otomotiv kaporta işçisi, 4 kaynakçı, 3 oto bakım ve onarımcısı ve 1 lastik tamircisi istihdam edilecek. Başvuru süreci İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ve belirlenen şartları taşıyan adaylar değerlendirmeye alınacak.DMO 5 Müfettiş Yardımcısı alacakDevlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü de 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde 8. dereceden müfettiş yardımcısı olarak istihdam edilmek isteyen adaylar, 24 Mart-11 Nisan tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvurular, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, 27 Nisan’da iki oturum halinde düzenlenecek ve başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edilecek.
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orman genel müdürlüğü, işçi, iş, iş yeri, tarım orman-i̇ş sendikası, türk-i̇ş, meslek, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı
orman genel müdürlüğü, işçi, iş, iş yeri, tarım orman-i̇ş sendikası, türk-i̇ş, meslek, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı

Orman Genel Müdürlüğü duyurdu: 252 daimi işçi alınacak

00:37 15.03.2025
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OGM - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2025
© Tarım ve Orman Bakanlığı
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 252 daimi işçi alacak. Başvurular 17-21 Mart tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ise 5 müfettiş yardımcısı alımı için 27 Nisan’da yazılı sınav düzenleyecek.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 252 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvuruların 17-21 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacağı belirtildi. OGM’nin ilanına göre, alımlar kapsamında 200 arazöz şoförü, 17 otomotiv şasi ve iskelet işçisi, 8 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 10 otomotiv elektrikçisi, 9 otomotiv kaporta işçisi, 4 kaynakçı, 3 oto bakım ve onarımcısı ve 1 lastik tamircisi istihdam edilecek. Başvuru süreci İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ve belirlenen şartları taşıyan adaylar değerlendirmeye alınacak.

DMO 5 Müfettiş Yardımcısı alacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü de 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde 8. dereceden müfettiş yardımcısı olarak istihdam edilmek isteyen adaylar, 24 Mart-11 Nisan tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvurular, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, 27 Nisan’da iki oturum halinde düzenlenecek ve başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edilecek.
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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