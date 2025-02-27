https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/kamu-iscilerinin-zam-talebi-belli-oldu-en-dusuk-ucret-ne-kadar-olacak-1094038576.html

Kamu işçileri için zam talebi belli oldu: En düşük ücret ne kadar olacak?

Kamu işçileri için zam talebi belli oldu: En düşük ücret ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Kamu işçileri için 2025 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. TÜRK-İŞ ve Hak-İş, en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesini ve ilk 6 ay için... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T15:12+0300

2025-02-27T15:12+0300

2025-02-27T15:17+0300

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kamu

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ücret

zam

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600 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci resmen başladı. İşçilerin maaş zammına ilişkin talepleri, Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a iletildi.İşçi sendikalarının talepleri şu şekilde:Bu talepler, karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerde çalışan işçileri doğrudan ilgilendiriyor.Süreç nasıl i̇şleyecek?Bakan Vedat Işıkhan’ın, kamu işçilerinin taleplerini almasının ardından işveren tarafı olan Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile görüşmeler yapılacak.Sürecin aşamaları şu şekilde olacak:Görüşmeler, karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, bakanlıklar ve üniversiteler gibi kamu kurumlarında çalışan işçiler için büyük önem taşıyor.Kamu i̇şçileri i̇çin belirlenecek zam, diğer sözleşmeleri de etkileyecekSadece kamu işçileri değil, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı da 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle belirlenecek.Bu süreç, özel sektör için de kritik önem taşıyor:Bu sözleşmeler, kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçi ve memurun maaşlarını doğrudan etkileyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/merkez-bankasinin-rezervleri-geriledi-1094037865.html

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kamu, kamu çalışanı, ücret, zam