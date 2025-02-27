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Kamu işçileri için zam talebi belli oldu: En düşük ücret ne kadar olacak?
Kamu işçileri için zam talebi belli oldu: En düşük ücret ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Kamu işçileri için 2025 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. TÜRK-İŞ ve Hak-İş, en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesini ve ilk 6 ay için... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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600 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci resmen başladı. İşçilerin maaş zammına ilişkin talepleri, Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a iletildi.İşçi sendikalarının talepleri şu şekilde:Bu talepler, karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerde çalışan işçileri doğrudan ilgilendiriyor.Süreç nasıl i̇şleyecek?Bakan Vedat Işıkhan’ın, kamu işçilerinin taleplerini almasının ardından işveren tarafı olan Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile görüşmeler yapılacak.Sürecin aşamaları şu şekilde olacak:Görüşmeler, karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, bakanlıklar ve üniversiteler gibi kamu kurumlarında çalışan işçiler için büyük önem taşıyor.Kamu i̇şçileri i̇çin belirlenecek zam, diğer sözleşmeleri de etkileyecekSadece kamu işçileri değil, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı da 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle belirlenecek.Bu süreç, özel sektör için de kritik önem taşıyor:Bu sözleşmeler, kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçi ve memurun maaşlarını doğrudan etkileyecek.
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kamu, kamu çalışanı, ücret, zam
kamu, kamu çalışanı, ücret, zam

Kamu işçileri için zam talebi belli oldu: En düşük ücret ne kadar olacak?

15:12 27.02.2025 (güncellendi: 15:17 27.02.2025)
© AAKamu personel alımı
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Kamu işçileri için 2025 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. TÜRK-İŞ ve Hak-İş, en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesini ve ilk 6 ay için yüzde 50 zam yapılmasını talep etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunulan talepler doğrultusunda, işveren tarafının teklifi beklenecek ve resmi görüşmeler başlayacak.
600 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci resmen başladı. İşçilerin maaş zammına ilişkin talepleri, Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a iletildi.
İşçi sendikalarının talepleri şu şekilde:
En düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesi
İlk 6 ay için yüzde 50 zam yapılması
Diğer 6 aylık dönemler için yüzde 25 artış ve refah payı eklenmesi
Bu talepler, karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerde çalışan işçileri doğrudan ilgilendiriyor.

Süreç nasıl i̇şleyecek?

Bakan Vedat Işıkhan’ın, kamu işçilerinin taleplerini almasının ardından işveren tarafı olan Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile görüşmeler yapılacak.
Sürecin aşamaları şu şekilde olacak:
1.
Bakanlık, işveren tarafı TÜHİS’ten teklif alacak.
2.
Görüşme takvimi açıklanacak.
3.
Resmi toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak.
4.
Kamu işçilerinin zam oranı netleşecek.
Görüşmeler, karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, bakanlıklar ve üniversiteler gibi kamu kurumlarında çalışan işçiler için büyük önem taşıyor.

Kamu i̇şçileri i̇çin belirlenecek zam, diğer sözleşmeleri de etkileyecek

Sadece kamu işçileri değil, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı da 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle belirlenecek.
Bu süreç, özel sektör için de kritik önem taşıyor:
2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü
Memur maaş zamları için yapılacak toplu sözleşmeler
Özel sektörde imzalanacak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Grup Toplu İş Sözleşmesi
Bu sözleşmeler, kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçi ve memurun maaşlarını doğrudan etkileyecek.
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