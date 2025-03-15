https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/novi-sad-kazasinin-ardindan-belgradda-gosteri-duzenleniyor-15-kisi-icin-ayin-15i-1094532705.html

Novi Sad kazasının ardından Belgrad'da gösteri düzenleniyor: '15 kişi için ayın 15'i'

Novi Sad kazasının ardından Belgrad'da gösteri düzenleniyor: '15 kişi için ayın 15'i'

Sputnik Türkiye

Sırbistan'da öğrenciler, '15 kişi için ayın 15'i' sloganlı büyük gösteri için ülke genelinden toplandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, gösterilerin... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T02:25+0300

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2025-03-15T02:25+0300

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aleksandr vucic

novi sad

belgrad

sırbistan

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Sırbistan'da geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da tren istasyonunda bulunan beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle hükümete tepkilerini sürdüren öğrenciler, bugün yapılacak büyük gösteri öncesinde, başkent Belgrad'da toplanmaya başladı.'15 kişi için ayın 15'i''15 kişi için ayın 15'i' sloganıyla düzenlenecek gösteri için ülkenin dört bir yanından yürüyerek, koşarak veya bisikletle gelen katılımcılar, başkentte alkış ve Sırbistan bayraklarıyla karşılandı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, gösterilerin barışçıl bir şekilde geçmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade ederken, güvenlik kurallarına uymayanların cezalandırılacağını söyledi.Novi Sad kazası ve sonrası 1 Kasım 2024’te Sırbistan’ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda çatı çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından ülke genelinde protestolar başladı.Tepkiler üzerine İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic ve devlet demiryolu şirketi başkanı Jelena Tanaskovic istifa etti. Kazayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı, 13 kişi hakkında iddianame hazırlandı, ancak protestolar devam etti. Şimdi ise öğrenciler, taleplerinin 'tam anlamıyla' yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/sirbistan-basbakani-15-kisinin-oldugu-tren-istasyonu-faciasindan-sonra-istifa-edecegini-duyurdu-1093129280.html

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aleksandr vucic, novi sad , belgrad, sırbistan