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Sırbistan Başbakanı Vuçeviç, 15 kişinin öldüğü tren istasyonu faciası sonrası istifa edeceğini duyurdu
Sırbistan Başbakanı Vuçeviç, 15 kişinin öldüğü tren istasyonu faciası sonrası istifa edeceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Sırbistan Başbakanı Vuçeviç, 15 kişinin öldüğü tren istasyonu faciası ardından istifa edeceğini açıkladı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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Sırbistan Başbakanı Miloş Vuçeviç’in, ülkede devam eden protestoların ardından Salı günü istifa edeceği bildirildi. Haberi, Sırp gazetesi 'Veçernje Novosti', konuyla ilgili kaynaklara dayandırarak duyurdu.Başkent Belgrad, Novi Sad ve diğer büyük şehirlerde yaklaşık iki aydır süren protestolar, özellikle gençler ve öğrenciler tarafından düzenleniyordu. Göstericiler, Kasım 2024’te bir tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 15 kişinin adaletinin sağlanmasını talep ediyordu.Ne olmuştu?Sırbistan'da 1 Kasım 2024’te tren istasyonunda meydana gelen çatı çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 kişi ağır yaralanmıştı. Bu trajik olayın ardından ülkede geniş çaplı protestolar başladı.Olayın ardından İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic ve devlet demiryolu şirketinin başkanı Jelena Tanaskovic de görevinden ayrıldı. Soruşturma kapsamında, aralarında eski Bakan Vesic’in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Daha sonra, 13 kişi hakkında resmi iddianame hazırlandı.Fakat istifalar ve gözaltılar, kamuoyunun tepkilerini hafifletmeye yetmedi ve protestolar devam etti.Son olarak Sırp Başbakan da salı günü istifa edeceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/sirbistanda-ogrenci-protestolari-suruyor-muhalefet-ulke-icinde-genel-grev-cagrisi-yapti--1092776817.html
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sırbistan, protesto, protesto gösterisi, belgrad, miloş, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, novi sad , avrupa

Sırbistan Başbakanı Vuçeviç, 15 kişinin öldüğü tren istasyonu faciası sonrası istifa edeceğini duyurdu

12:50 28.01.2025 (güncellendi: 13:02 28.01.2025)
© AP Photo / Darko VojinovicSırbistan
Sırbistan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Sırbistan Başbakanı Vuçeviç, 15 kişinin öldüğü tren istasyonu faciası ardından istifa edeceğini açıkladı.
Sırbistan Başbakanı Miloş Vuçeviç’in, ülkede devam eden protestoların ardından Salı günü istifa edeceği bildirildi. Haberi, Sırp gazetesi 'Veçernje Novosti', konuyla ilgili kaynaklara dayandırarak duyurdu.
Başkent Belgrad, Novi Sad ve diğer büyük şehirlerde yaklaşık iki aydır süren protestolar, özellikle gençler ve öğrenciler tarafından düzenleniyordu.
Göstericiler, Kasım 2024’te bir tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 15 kişinin adaletinin sağlanmasını talep ediyordu.

Ne olmuştu?

Sırbistan'da 1 Kasım 2024’te tren istasyonunda meydana gelen çatı çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 kişi ağır yaralanmıştı. Bu trajik olayın ardından ülkede geniş çaplı protestolar başladı.
Olayın ardından İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic ve devlet demiryolu şirketinin başkanı Jelena Tanaskovic de görevinden ayrıldı.
Soruşturma kapsamında, aralarında eski Bakan Vesic’in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Daha sonra, 13 kişi hakkında resmi iddianame hazırlandı.
Fakat istifalar ve gözaltılar, kamuoyunun tepkilerini hafifletmeye yetmedi ve protestolar devam etti.
Son olarak Sırp Başbakan da salı günü istifa edeceğini duyurdu.
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