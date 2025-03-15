https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/kdv-iadesi-icin-yeni-limit-resmi-gazetede-yayimlandi-yeni-duzenleme-kimleri-ilgilendiriyor-1094536988.html
KDV iadesi için yeni limit Resmi Gazete’de yayımlandı: Yeni düzenleme kimleri ilgilendiriyor, başvurular nasıl yapılır?
KDV iadesi için yeni limit Resmi Gazete’de yayımlandı: Yeni düzenleme kimleri ilgilendiriyor, başvurular nasıl yapılır?
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile katma değer vergisi (KDV) iade talebi için belirlenen asgari tutar 2 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T11:09+0300
2025-03-15T11:09+0300
2025-03-15T11:09+0300
ekonomi̇
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resmi gazete
resmî gazete
kdv
katma değer vergisi (kdv)
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV iadesine ilişkin önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerinde KDV iadesi talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin TL’den 10 bin TL’ye yükseltildi.Yeni düzenleme, Nisan 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren yapılan işlemler için geçerli olacak. Böylece işletmelerin iade başvurularında dikkate alacakları minimum tutar beş katına çıkmış olacak.KDV Nedir ve Nasıl Hesaplanır?Katma Değer Vergisi (KDV), Türkiye’de mal ve hizmet alımları üzerinden alınan dolaylı bir vergi türüdür. İşletmeler, alışveriş yaptıkları mal ve hizmetler için KDV öder ve bu vergiyi tüketicilere yansıtır.KDV’nin hesaplanması şu şekilde yapılır:KDV İadesi İşletmelere Ne Sağlıyor?İşletmeler, belirli koşullarda ödedikleri KDV’yi geri alma hakkına sahip. KDV iadesi, işletmelerin vergi yükünü azaltarak nakit akışını iyileştirmelerine yardımcı oluyor.Bu yeni düzenleme ile KDV iade alt sınırının artırılması, özellikle büyük ölçekli işletmeler için daha pratik bir başvuru süreci sunacak. Küçük işletmeler ise yüksek tutar nedeniyle iade talebinde daha az bulunabilecek.KDV i̇adesiyle i̇lgili sıkça sorulan sorular1. KDV iadesi almak için hangi şartlar gerekiyor?KDV iadesi için işletmelerin iade hakkı doğuran işlemleri yapmış olmaları ve ilgili belgeleri Vergi Dairesi’ne sunmaları gerekiyor.2. KDV iade talebi nasıl yapılır?KDV iadesi için mükellefler, Vergi Dairesi Başkanlıklarına başvuruda bulunarak ilgili belgeleri ibraz ederler.3. Yeni KDV iade düzenlemesi kimleri kapsıyor?Bu düzenleme, iade hakkı doğuran işlem yapan tüm mükellefleri kapsıyor. Özellikle büyük işletmeler için süreci kolaylaştırıyor.4. KDV iade süreci ne kadar sürer?Başvuruların tamamlanması ve Vergi Dairesi’nin incelemeleri sonucunda iade süresi değişkenlik gösterebilir, ancak genellikle birkaç hafta içinde sonuçlanır.5. Küçük işletmeler için yeni düzenleme ne anlama geliyor?Alt sınırın 10 bin TL’ye çıkarılması, küçük işletmelerin iade talebinde bulunmalarını zorlaştırabilir.6. Düzenleme hangi tarihten itibaren geçerli olacak?Yeni KDV iade düzenlemesi Nisan 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/sigarada-otv-degisti-vergi-orani-artirildi-sigara-fiyatlarina-zam-mi-gelecek-1094533486.html
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KDV iadesi için yeni limit Resmi Gazete’de yayımlandı: Yeni düzenleme kimleri ilgilendiriyor, başvurular nasıl yapılır?
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile katma değer vergisi (KDV) iade talebi için belirlenen asgari tutar 2 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme Nisan 2024 itibarıyla yapılan işlemler için geçerli olacak. İşletmelerin KDV yükünü hafifletmeyi amaçlayan bu değişiklik, mükelleflerin iade sürecinde önemli bir kolaylık sağlayacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV iadesine ilişkin önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerinde KDV iadesi talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin TL’den 10 bin TL’ye yükseltildi.
Yeni düzenleme, Nisan 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren yapılan işlemler için geçerli olacak. Böylece işletmelerin iade başvurularında dikkate alacakları minimum tutar beş katına çıkmış olacak.
KDV Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
Katma Değer Vergisi (KDV), Türkiye’de mal ve hizmet alımları üzerinden alınan dolaylı bir vergi türüdür. İşletmeler, alışveriş yaptıkları mal ve hizmetler için KDV öder ve bu vergiyi tüketicilere yansıtır.
KDV’nin hesaplanması şu şekilde yapılır:
Mal veya hizmetin satış bedeline belirlenen KDV oranı eklenir.
Satış fiyatı üzerinden alınan bu vergi, işletme tarafından devlete ödenir.
KDV İadesi İşletmelere Ne Sağlıyor?
İşletmeler, belirli koşullarda ödedikleri KDV’yi geri alma hakkına sahip. KDV iadesi, işletmelerin vergi yükünü azaltarak nakit akışını iyileştirmelerine yardımcı oluyor.
Bu yeni düzenleme ile KDV iade alt sınırının artırılması, özellikle büyük ölçekli işletmeler için daha pratik bir başvuru süreci sunacak. Küçük işletmeler ise yüksek tutar nedeniyle iade talebinde daha az bulunabilecek.
KDV i̇adesiyle i̇lgili sıkça sorulan sorular
1. KDV iadesi almak için hangi şartlar gerekiyor?
KDV iadesi için işletmelerin iade hakkı doğuran işlemleri yapmış olmaları ve ilgili belgeleri Vergi Dairesi’ne sunmaları gerekiyor.
2. KDV iade talebi nasıl yapılır?
KDV iadesi için mükellefler, Vergi Dairesi Başkanlıklarına başvuruda bulunarak ilgili belgeleri ibraz ederler.
3. Yeni KDV iade düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Bu düzenleme, iade hakkı doğuran işlem yapan tüm mükellefleri kapsıyor. Özellikle büyük işletmeler için süreci kolaylaştırıyor.
4. KDV iade süreci ne kadar sürer?
Başvuruların tamamlanması ve Vergi Dairesi’nin incelemeleri sonucunda iade süresi değişkenlik gösterebilir, ancak genellikle birkaç hafta içinde sonuçlanır.
5. Küçük işletmeler için yeni düzenleme ne anlama geliyor?
Alt sınırın 10 bin TL’ye çıkarılması, küçük işletmelerin iade talebinde bulunmalarını zorlaştırabilir.
6. Düzenleme hangi tarihten itibaren geçerli olacak?
Yeni KDV iade düzenlemesi Nisan 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.