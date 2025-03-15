https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/kayseride-anne-ve-iki-cocugu-karbonmonoksit-gazindan-zehirlendi-1094541524.html

Kayseri'de anne ve iki çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri'de anne ve iki çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi

Sputnik Türkiye

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti. 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T14:02+0300

2025-03-15T14:02+0300

2025-03-15T14:02+0300

türki̇ye

kayseri

karbonmonoksit

zehirlenme

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Kayseri Melikgazi'de 3 katlı evin bodrum katına gelen babaanne, burada yaşayan Suriye uyruklu anne Meysa (25) ile çocukları Mustafa (4) ve Daha Ahmad'ın (3) yerde hareketsiz yattığını görünce yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ile 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.Yoğun duman olan eve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Anne ile 2 çocuğunun, evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor. Öte yandan baba Abdullah Ahmad'ın sabah işe gittiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/gaziantepte-karbonmonoksit-faciasi-3-kardes-hayatini-kaybetti-1094027755.html

türki̇ye

kayseri

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