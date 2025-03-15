https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/kayseride-anne-ve-iki-cocugu-karbonmonoksit-gazindan-zehirlendi-1094541524.html
Kayseri'de anne ve iki çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi
Kayseri'de anne ve iki çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi
Sputnik Türkiye
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti. 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T14:02+0300
2025-03-15T14:02+0300
2025-03-15T14:02+0300
türki̇ye
kayseri
karbonmonoksit
zehirlenme
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Kayseri Melikgazi'de 3 katlı evin bodrum katına gelen babaanne, burada yaşayan Suriye uyruklu anne Meysa (25) ile çocukları Mustafa (4) ve Daha Ahmad'ın (3) yerde hareketsiz yattığını görünce yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ile 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.Yoğun duman olan eve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Anne ile 2 çocuğunun, evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor. Öte yandan baba Abdullah Ahmad'ın sabah işe gittiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/gaziantepte-karbonmonoksit-faciasi-3-kardes-hayatini-kaybetti-1094027755.html
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kayseri, karbonmonoksit, zehirlenme
kayseri, karbonmonoksit, zehirlenme
Kayseri'de anne ve iki çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti.
Kayseri Melikgazi'de 3 katlı evin bodrum katına gelen babaanne, burada yaşayan Suriye uyruklu anne Meysa (25) ile çocukları Mustafa (4) ve Daha Ahmad'ın (3) yerde hareketsiz yattığını görünce yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ile 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yoğun duman olan eve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Anne ile 2 çocuğunun, evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor. Öte yandan baba Abdullah Ahmad'ın sabah işe gittiği öğrenildi.