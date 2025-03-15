https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/kanada-savunma-bakani-blairden-f-35-aciklamasi-anlasmadan-cekilebiliriz-1094545439.html

Kanada Savunma Bakanı Blair'den F-35 açıklaması: 'Anlaşmadan çekilebiliriz'

Kanada Savunma Bakanı Blair'den F-35 açıklaması: 'Anlaşmadan çekilebiliriz'

Sputnik Türkiye

Kanada Savunma Bakanı Blair, ülkesinin, ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak üzere imzaladığı 19 milyar dolar tutarındaki anlaşmadan çekilerek başka... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T16:32+0300

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Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, Haziran 2023'te 88 adet F-35 savaş uçağının ABD'den satın alınması için imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.Blair, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle tehdit ettiği Kanada'nın, 19 milyar dolar tutarındaki anlaşmadan çekilerek, uçakları alternatif kaynaklardan satın almak gibi seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.Parası ödenen ve 2026'da teslim edilmesi beklenen 16 adet F-35'i geri çevirmeyebileceğini söyleyen Blair, "Diğer alternatifleri ve savaş uçaklarının tamamının F-35 olup olmaması gerektiğini inceliyoruz" diye konuştu.Blair, filonun geri kalanının, Avrupa firmalarından satın alınacak hava araçlarından oluşabileceğine kaydederek, uçak parçalarının Kanada'da birleştirilmesi gibi seçenekleri de değerlendirildiğini aktardı.

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