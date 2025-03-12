https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/abdnin-ukraynaya-destegini-sonlandirmasi-gundeme-getirmisti-avrupada-kill-switch-endisesi-1094447762.html

ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sonlandırması gündeme getirmişti: Avrupa'da 'kill switch' endişesi

ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sonlandırması gündeme getirmişti: Avrupa'da 'kill switch' endişesi

Sputnik Türkiye

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2025-03-12T21:04+0300

2025-03-12T21:04+0300

2025-03-12T21:04+0300

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abd

belçika

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müşterek taarruz uçağı

f-35

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Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinin haberinde Alman siyasilerin, ABD'nin bir kriz durumunda Berlin'e teslim edilmekte olan F-35 savaş uçaklarını 'uzaktan devre dışı bırakma' ihtimalinden giderek daha fazla endişe duyduğu kaydedildi.Alman Hava Kuvvetleri'nin 8.3 milyar euroluk bir anlaşmanın parçası olarak 2026 yılından itibaren 35 adet Amerikan yapımı F-35A Lightning II teslim alması planlanıyor. Ancak Bild haberinde, bazı Alman politika yapıcıların AB ile bir dizi konuda anlaşmazlık yaşayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington ve Avrupa başkentlerinin Rusya ile olası bir çatışmaya yaklaşımlarında ayrışmaları halinde uçakları yere indirmek için bir 'kill switch' kullanabileceğinden korktuğu ifade edildi.Alman savunma şirketi Hensoldt'un iletişim müdürü Joachim Schranzhofer Bild'e verdiği demeçte, “F-35‘teki ’kill switch' bir söylentiden daha fazlası. Ancak görev planlama sistemini kullanmak çok daha kolay o zaman uçak yerde kalıyor" cümlesini kaydetti.Münih Güvenlik Konferansı Vakfı'nın eski başkanı Wolfgang Ischinger de ABD ile imzalanan sözleşmenin akıbetini sorgulayarak, “Eğer ABD'nin şu anda Ukrayna'ya yaptığını gelecekteki Alman F-35'lerine de yapabileceğinden korkarsak, sözleşmeyi feshetmeyi düşünebiliriz” dedi.Öte yandan ABD yapımı uçaklarda 'kill switch' olduğuna ilişkin benzer korkular Financial Times'ın görüştüğü uzmanlar tarafından da yinelendi. Savunma analisti Richard Aboulafia, böyle bir teknolojinin varlığının hiçbir zaman doğrulanmadığını belirtirken, “Biraz yazılım koduyla yapılabilecek bir şeyin varlığını varsayarsanız, bu var demektir” dedi.Öte yandan modern savaş uçaklarının karmaşıklığı ve tedarikçiye olan bağımlılık nedeniyle 'kill switch' teknolojisinin gereksiz olacağını savunan yazılar da kaleme alındı. Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırma görevlisi olan Justin Bronk FT'ye verdiği demeçte “Avrupa ordularının çoğu iletişim desteği, elektronik savaş desteği ve herhangi bir ciddi çatışmada mühimmat ikmali için büyük ölçüde ABD'ye bağımlıdır” cümlesinin altını çizdi.Ukrayna'ya kesilen yardımlar gündeme getirdiF-35'ler ile ilgili endişeler, Donald Trump ile Zelenskiy arasında yaşanan ve ABD Başkanı'nın Ukraynalı lideri Rusya ile barış istememekle suçladığı tartışmanın ardından ABD'nin Kiev'e askeri ve istihbarat desteğini dondurmasının ardından yeniden ortaya ortaya çıktı.Ukrayna'nın bu konuda erken bir örnek teşkil ettiğinin altını çizen kaynaklar, Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımı askıya almasının Washington'un Kiev'e gönderdiği F-16 savaş uçaklarını 'kapatabileceği' anlamına gelmediğini ancak F-16'ların Rus hava savunmasını ekarte etmek için kullandığı AN/ALQ-131 elektronik karıştırma ekipmanını güncellemeyi reddedebileceğini vurguladı. Söz konusu bu hamlenin F-16'ların gücünü önemli ölçüde azaltacağı ifade edildi. Bir süre önce Belçika Savunma Bakanı General Frederik Vansina F-35'in 'uzaktan kumandalı bir uçak olmadığını' dile getirmiş ve buna ek olarak İsviçre Savunma Bakanlığı da kısa süre önce F-35'lerin otonom olarak kullanılabileceğini savunmuştu. Ancak Bakanlık aynı zamanda hiçbir gelişmiş Batılı savaş uçağının ABD'nin güvenli veri iletişim sistemlerinden ve GPS uydu navigasyonundan tamamen bağımsız olmadığını da kabul etmişti.Amerika Birleşik Devletleri ise bugüne kadar sattığı silahların kullanmasını 'engelleme' gücüne sahip olup olmadığı konusunda yorum yapmadı.Birleşik Arap Emirlikleri 2021 yılında, insansız hava araçları ve diğer gelişmiş mühimmatları da içeren 23 milyar dolarlık bir anlaşmanın parçası olan 50 adet F-35 alımını, bir BAE yetkilisinin 'egemen operasyonel kısıtlamalar' olarak tanımladığı nedenlerle süresiz olarak askıya almıştı. Ayrıca askıya alma gerekçesi olarak teknik gereklilikler ve olumsuz bir maliyet-fayda analizi gösterilmişti.F-35 programı, kullanım ömrü boyunca 1.7 trilyon doları aşması öngörülen toplam maliyetiyle tarihin en pahalı askeri projesi olarak tanımlanmıştı. İlk F-35'in 2006 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesinden bu yana program maliyet aşımları, gecikmeler ve güvenilirlik sorunlarıyla karşılaşmıştı. Şimdiye kadar bin 100'den fazla uçak üretildiği belirtilmişti.Hangi silahlar 'fiş çekilme tehlikesi' ile karşı karşıya?Uzmanlar Avrupa'nın ABD silahlarına olan ciddi bağımlılığının, ABD'nin AB ve İngiltere ile olan askeri işbirliğini sonlandırması durumunda, AB ve İngiltere'nin ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağı anlamına geldiği konusunda uyarıda bulunuyorlar.F-35 'lerin bakım desteği ve yazılım güncellemeleri için ABD'nin otonom lojistik bilgi sistemine bağlı olduğunu belirten uzmanlar, MQ-9 Reaper gibi insansız hava araçlarının da ABD'nin uydu iletişimine ve yazılım desteğine bağlı olduğunu dile getiriyorlar.Öte yandan nükleer seçeneklerinden biri ABD yapımı Trident füzeleri olan İngiltere'nin de bu hususta ABD'nin bakımına muhtaç olduğu ifade ediliyor.Yine ABD yapımı Patriot karadan havaya füze sistemlerinin de ABD'nin bilgi paylaşımına bağlı olduğu dile getiriliyor.Tüm bunlara ek olarak P-8 Poseidon, RC-135V/W, E-7 Wedgetail ve bazı İHA modellerinin de ABD'nin bilgi desteğinin olası bir şekilde kesilmesinden etkilenebileceği dile getiriliyor.'F-35’lerin engellenmesi için kill switch’e ihtiyaç yok'Öte yandan uzmanlar Amerikan kontrolündeki bakım ve lojistik zincirlerinin yanı sıra bilgisayar ağlarına erişim olmadan, herhangi bir F-35 filosu hızla kullanılamaz hale gelmeye başlayacağını bu sebepten ‘kill switch’ gibi bir uygulamaya gerek olmadığını da belirtiyorlar.Bir süre önce Lockheed Martin, F-35'lerin ABD'nin müttefik filolarını devre dışı bırakmak için bir ‘kill switch’ mekanizmasına sahip olduğu yönündeki söylentileri reddetmişti. Ancak uzmanlar bugüne kadar, hizmetteki F-35'lerin herhangi bir 'düğme' ile tamamen devre dışı bırakılmasını sağlayacak özel bir yetenekle donatıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtirken F-35'lerin ABD ihracat kontrolü ve diğer hükümet düzenlemeleri altında olduğunu ve tüm bunlara ek olarak F-35'lerin ABD hükümeti ve yüklenicilerinin kritik desteğine bağımlı olduğunu not düşmüştüler.Uzmanlar yine Lockheed Martin ve F135 motorlarını tedarik eden Pratt & Whitney şirketlerinin, F-35'in bakımını kontrol eden temel veri haklarına sahip olduğunu, uçağın idamesinin büyük kısmı üzerinde önemli bir denetim uyguladıklarını belirterek ABD ve diğer ülkelerdeki yüklenici tesisleri dışında bakım yapılmasına sınırlamalar getirildiği konusunda uyarıda bulunmuşlardı. Tüm bunlara ek olarak jetlerin birçok kritik bileşeninin özellikle elektronik 'kara kutularının', ihracat kontrolü nedeniyle mühürlenmiş olduğu ve bakım için yalnızca 'belirli tesislere' gönderildiği kaydedilmiş ve kullanıcıların ülkelerinde bu bakım için gerekli bilgi tabanının mevcut olmadığı aktarılmıştı.Tüm bunlar sebebiyle F-35 programının büyük bir kısmının hala son derece gizli tutulduğu ve uçak bileşenleri üzerinde sıkı kontroller uygulandığı belirtilirken ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, F-35'in birçok unsuru etrafında hala yüksek bir gizlilik seviyesi olduğunu ve NATO ortaklarının bile bu özel erişim programlarına dair bilgi sahibi olduklarını belirtmişti.'İsrail istisna'ALIS/ODIN sistemi konusuna da değinen uzmanlar, bu ALIS/ODIN hususunun F-35'in lojistik yönetiminin ötesinde önemli bir rol oynayan bulut tabanlı bir ağ olduğunu ve bu sistemin, uçuş öncesi görev planlama bilgilerini, düşman hava savunmaları ve diğer istihbarat verilerini içeren yüksek hassasiyetli verilerin F-35'lere yüklenmesini sağladığını tüm bunların da F-35'in hayatta kalabilirliğini artıran kritik bir faktör olduğunu belirtiliyor. Bu veriler olmadan F-35’in ‘savunmasız’ hale geldiğini ifade eden uzmanlar, tüm bu operasyonların ABD politikalarına tabi olduğunu dile getiriyor.Bu hususta tek istisnanın İsrail olduğu belirtilirken İsrail’in ALIS/ODIN ağı dışında F-35 jetlerini çalıştırmak için özel bir anlaşma yaparak, yerel yazılım yüklemeleri ve bağımsız bakım gerçekleştirme yetkisi aldığını belirtiyor. İsrail'in F-35I modelini dünyadaki diğer F-35'lerden farklı kıldığını belirten uzmanlar ancak yine de İsrail’in hala yedek parça teminini dışarıdan sağladığını belirtiyorlar.F-35'in doğrudan bir 'kill switch' mekanizması olmayabileceğini ifade eden uzmanlar, operatörler için 'endişe verici bağımlılıklar' yarattığı konusunda ittifak halinde olunduğunu belirtirlerken söz konusu jetlerin sürekli destek gerektiren bir tedarik zinciri ve lojistik konseptine dayandığını ek olarak da temel özelliklerinin çoğunun ALIS/ODIN'e bağlı olması gibi sebeplerin büyük endişeye sebep olduğunu dile getiriyor.Türkiye F-35 programından çıkarılmıştıTürkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı. Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti. 2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti.Ancak Türkiye ile ABD arasında 'S-400 krizi' çıktığından bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 Savunma Bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı.Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.

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