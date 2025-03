İmamoğlu ile bir araya gelen Mansur Yavaş: 'Kimse birbirinin yedeği falan olmaz'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/imamoglu-ile-bir-araya-gelen-mansur-yavas-kimse-birbirinin-yedegi-falan-olmaz-1094542187.html

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Ankara'ya partililerle buluşmak üzere gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Yavaş, "Kimse birbirinin yedeği falan olmaz. Böyle adlandırılmak, düşünmek Ekrem Başkan'a karşı da bana karşı da terbiyesizliktir. Biz medeni insanlarız. Bir yol mutlaka bulunacak" ifadelerini kullandı. 'Bizler yol arkadaşıyız'İmamoğlu'nu makam katında karşılayan Mansur Yavaş, önseçim öncesi İmamoğlu'nun Ankara'da partililerle buluşacağını hatırlatarak, "Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı, bunlar basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm ama bu, her konuda ağzımızı açtığımızda, aramızda problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyaret için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında başarılar diliyorum." dedi.İmamoğlu da partililerle buluşmadan önce Yavaş ile bir araya gelip sohbet ettiklerini belirterek Yavaş'ın kendisine başarı dileklerini ilettiğini aktardı.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, İmamoğlu'na Ankara buluşması için salon tahsis etmediği iddialarına yönelik, "Biz artık trol iddialara cevap vermek istemiyoruz ama dün bir televizyondan aradılar, 'Böyle bir iddia var, siz de cevap vermediniz' dediler. 'Her iddiaya cevap verirsek bunun sonu olmaz' dedim ama kendisini ikna etmek için yazıyı gönderdik. Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar." diye konuştu.Ekrem Başkan'ın başına iş gelirse Eski basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin'in bir televizyon kanalında kendisi adına konuşup "Kimsenin yedeği değilim ancak kendi siyasi yol haritam var" açıklaması yaptığı hatırlatılan Yavaş, şunları kaydetti:Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazımİmamoğlu, "sahte diploma" soruşturması kapsamında diplomasının iptal edilebileceği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, soruyu soran muhabirin diplomasının dahi iptal edilebileceğini söyledi. Yavaş ise "Buna Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım çünkü bu konularda en büyük tecrübe sahibi, kendisi. Yolun kesilmesi istendi, kesilemedi. Artık demokrasimiz normal hale gelsin, ben Ankara'ya 2009'da geldim. Her seçime girerken mutlaka bir karalama, iftira kampanyasıyla yol alınmak isteniyor. Biz Ankara'nın kirli siyasetini temizledik, sıra Türkiye'nin kirli siyasetini temizlemeye geldi, inşallah o da olacak." dedi.İmamoğlu, Yavaş ile yaptığı açıklamanın ardından partililerle buluşmak üzere Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'na gitti.

