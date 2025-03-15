https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/dusan-tadic-icin-ajax-iddiasi-sezon-sonunda-fenerbahceden-ayriliyor-mu-1094543777.html
Dusan Tadic için Ajax iddiası: Sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılıyor mu?
Dusan Tadic için Ajax iddiası: Sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılıyor mu?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncusu Dusan Tadic, Glasgow Rangers maçındaki performansı nedeniyle eleştirilirken, sezon sonunda Ajax’a transfer olacağı iddia... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T15:32+0300
2025-03-15T15:32+0300
2025-03-15T15:32+0300
dusan tadic
dries mertens
jose mourinho
glasgow rangers
fenerbahçe
ajax
spor
transfer
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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Glasgow Rangers ile oynadığı maçta 75. dakikada Osayi-Samuel’in yerine oyuna dahil olan Dusan Tadic, beklenen performansı sergileyemedi.Özellikle penaltı atışında başarısız olması, deneyimli futbolcunun eleştirilmesine neden oldu. Sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen Tadic, bu kez eleştirilerin hedefi oldu.Ajax transfer i̇ddiasıBu gelişmelerin ardından Hollanda basınında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic’in Ajax ile anlaştığı öne sürüldü.Süper Lig’de Dries Mertens ile asist krallığında zirveyi paylaşan Sırp futbolcunun, gelecek sezondan itibaren Ajax forması giyeceği iddia edilirken, transfer görüşmelerinin tamamlandığı belirtiliyor.Fenerbahçe’de dikkat çeken performansıDusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 98 maçta 27 gol ve 31 asistlik katkı sağladı.Sarı-lacivertli takımda Jose Mourinho’nun en güvendiği isimlerden biri olan 36 yaşındaki futbolcu, özellikle hücumdaki liderliğiyle dikkat çekti. Ancak Glasgow Rangers maçındaki etkisiz oyunu ve kaçırdığı penaltı sonrası geleceği konusunda soru işaretleri oluştu.Fenerbahçe ve Ajax cephesinden açıklama bekleniyorDusan Tadic’in Ajax’a geri döneceği iddiası, Hollanda ve Türkiye basınında geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe ve oyuncunun cephesinden resmi bir açıklama henüz gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/deli-paralar-turk-takimlarinin-uefa-kazanci-belli-oldu-1094540822.html
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dusan tadic, dries mertens, jose mourinho, glasgow rangers, fenerbahçe, ajax, transfer
dusan tadic, dries mertens, jose mourinho, glasgow rangers, fenerbahçe, ajax, transfer
Dusan Tadic için Ajax iddiası: Sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılıyor mu?
Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncusu Dusan Tadic, Glasgow Rangers maçındaki performansı nedeniyle eleştirilirken, sezon sonunda Ajax’a transfer olacağı iddia edildi. Sarı-lacivertli formayla önemli istatistiklere imza atan 36 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte eski takımı Ajax’a geri dönebileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Glasgow Rangers ile oynadığı maçta 75. dakikada Osayi-Samuel’in yerine oyuna dahil olan Dusan Tadic, beklenen performansı sergileyemedi.
Özellikle penaltı atışında başarısız olması, deneyimli futbolcunun eleştirilmesine neden oldu. Sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen Tadic, bu kez eleştirilerin hedefi oldu.
Bu gelişmelerin ardından Hollanda basınında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe
ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic’in Ajax ile anlaştığı öne sürüldü.
Süper Lig’de Dries Mertens ile asist krallığında zirveyi paylaşan
Sırp futbolcunun, gelecek sezondan itibaren Ajax forması giyeceği iddia edilirken, transfer görüşmelerinin tamamlandığı belirtiliyor.
Fenerbahçe’de dikkat çeken performansı
Dusan Tadic
, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 98 maçta 27 gol ve 31 asistlik katkı sağladı.
Sarı-lacivertli takımda Jose Mourinho’nun en güvendiği isimlerden biri olan 36 yaşındaki futbolcu
, özellikle hücumdaki liderliğiyle dikkat çekti. Ancak Glasgow Rangers
maçındaki etkisiz oyunu ve kaçırdığı penaltı sonrası geleceği konusunda soru işaretleri oluştu.
Fenerbahçe ve Ajax cephesinden açıklama bekleniyor
Dusan Tadic’in Ajax’a geri döneceği iddiası, Hollanda ve Türkiye basınında geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe ve oyuncunun cephesinden resmi bir açıklama henüz gelmedi.