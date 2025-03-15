https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/dusan-tadic-icin-ajax-iddiasi-sezon-sonunda-fenerbahceden-ayriliyor-mu-1094543777.html

Dusan Tadic için Ajax iddiası: Sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılıyor mu?

Dusan Tadic için Ajax iddiası: Sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılıyor mu?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncusu Dusan Tadic, Glasgow Rangers maçındaki performansı nedeniyle eleştirilirken, sezon sonunda Ajax’a transfer olacağı iddia... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T15:32+0300

2025-03-15T15:32+0300

2025-03-15T15:32+0300

dusan tadic

dries mertens

jose mourinho

glasgow rangers

fenerbahçe

ajax

spor

transfer

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Glasgow Rangers ile oynadığı maçta 75. dakikada Osayi-Samuel’in yerine oyuna dahil olan Dusan Tadic, beklenen performansı sergileyemedi.Özellikle penaltı atışında başarısız olması, deneyimli futbolcunun eleştirilmesine neden oldu. Sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen Tadic, bu kez eleştirilerin hedefi oldu.Ajax transfer i̇ddiasıBu gelişmelerin ardından Hollanda basınında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic’in Ajax ile anlaştığı öne sürüldü.Süper Lig’de Dries Mertens ile asist krallığında zirveyi paylaşan Sırp futbolcunun, gelecek sezondan itibaren Ajax forması giyeceği iddia edilirken, transfer görüşmelerinin tamamlandığı belirtiliyor.Fenerbahçe’de dikkat çeken performansıDusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 98 maçta 27 gol ve 31 asistlik katkı sağladı.Sarı-lacivertli takımda Jose Mourinho’nun en güvendiği isimlerden biri olan 36 yaşındaki futbolcu, özellikle hücumdaki liderliğiyle dikkat çekti. Ancak Glasgow Rangers maçındaki etkisiz oyunu ve kaçırdığı penaltı sonrası geleceği konusunda soru işaretleri oluştu.Fenerbahçe ve Ajax cephesinden açıklama bekleniyorDusan Tadic’in Ajax’a geri döneceği iddiası, Hollanda ve Türkiye basınında geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe ve oyuncunun cephesinden resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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dusan tadic, dries mertens, jose mourinho, glasgow rangers, fenerbahçe, ajax, transfer