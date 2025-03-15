https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/dizi-setinde-korkutan-kaza-aras-bulut-iynemli-ameliyata-alindi--1094535071.html
Dizi setinde korkutan kaza: Aras Bulut İynemli ameliyata alındı
Dizi setinde korkutan kaza: Aras Bulut İynemli ameliyata alındı
Sputnik Türkiye
Deha dizisinin setinde yaşanan kazada ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli yaralandı. Hastaneye kaldırılan ünlü isim ameliyata alındı. 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T10:15+0300
2025-03-15T10:15+0300
2025-03-15T11:02+0300
yaşam
aras bulut i̇ynemli
melis sezen
kaza
kaza sebebi
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Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen'in paylaştığı Deha dizisinin setinde, korkutan bir kaza yaşandı. Dizi setinde aksiyon sahnesi çekilirken başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.Ameliyat edildiGazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayak bileğinde bir kırık oluşan oyuncunun ameliyatı, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi. Ameliyatı başarılı geçen ve evinde dinlenen İynemli'nin, en kısa sürede tedavisi tamamlayıp sete geri dönmeyi beklediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/bu-hafta-yayinlanmamisti-deha-dizisi-final-mi-yapti-1092600368.html
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aras bulut iyinemli, aras bulut iyinemli kaza, aras bulut iyinemli deha
aras bulut iyinemli, aras bulut iyinemli kaza, aras bulut iyinemli deha
Dizi setinde korkutan kaza: Aras Bulut İynemli ameliyata alındı
10:15 15.03.2025 (güncellendi: 11:02 15.03.2025)
Deha dizisinin setinde yaşanan kazada ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli yaralandı. Hastaneye kaldırılan ünlü isim ameliyata alındı.
Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen'in paylaştığı Deha dizisinin setinde, korkutan bir kaza yaşandı. Dizi setinde aksiyon sahnesi çekilirken başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayak bileğinde bir kırık oluşan oyuncunun ameliyatı, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi. Ameliyatı başarılı geçen ve evinde dinlenen İynemli'nin, en kısa sürede tedavisi tamamlayıp sete geri dönmeyi beklediği aktarıldı.