https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/dizi-setinde-korkutan-kaza-aras-bulut-iynemli-ameliyata-alindi--1094535071.html

Dizi setinde korkutan kaza: Aras Bulut İynemli ameliyata alındı

Dizi setinde korkutan kaza: Aras Bulut İynemli ameliyata alındı

Sputnik Türkiye

Deha dizisinin setinde yaşanan kazada ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli yaralandı. Hastaneye kaldırılan ünlü isim ameliyata alındı. 15.03.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

aras bulut i̇ynemli

melis sezen

kaza

kaza sebebi

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Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen'in paylaştığı Deha dizisinin setinde, korkutan bir kaza yaşandı. Dizi setinde aksiyon sahnesi çekilirken başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin ayağı burkuldu.Ameliyat edildiGazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayak bileğinde bir kırık oluşan oyuncunun ameliyatı, Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından gerçekleştirildi. Ameliyatı başarılı geçen ve evinde dinlenen İynemli'nin, en kısa sürede tedavisi tamamlayıp sete geri dönmeyi beklediği aktarıldı.

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