Turizm kentinde plajda çıplaklık zorunlu oldu: Bikini ve mayo yasaklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2000 model ve daha eski araçları kapsayan "hurda teşviki yasa" teklifi piyasada karaborsa oluşturdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Denetimli serbestlik kuralları değişiyor mu?
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Genç işçi ölümleri ve çocuk istismarı: Türkiye'nin yüzleşmesi gereken acı gerçekler
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Sizi çocukluğunuza götürecek oyunlar.
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı uyardı: ‘Fanatizm, şiddet odaklı duygu ve düşünceleri yaygınlaştırabiliyor’
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR HABERLERİ
Son Gelişmeler
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
15:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
FUTBOL SAATİ DERBİ ÖZEL
Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu
17:36
101 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Maydonoz Döner'e FETÖ soruşturması
19:17
72 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilere "yakınlaşma" ve "hijyen" uyarısı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bir FETÖ operasyonunun anatomisi
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
‘Kısmı Af’ hazırlığının asıl sebebi ne?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Hem evlenen hem boşanan çiftlerin sayısı arttı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Sizi çocukluğunuza götürecek sokak oyunları.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti Kongresi'nin detayları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
17:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
18:42
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/turizm-kentinde-plajda-ciplaklik-zorunlu-oldu-bikini-ve-mayo-yasaklandi-1093980678.html
Turizm kentinde plajda çıplaklık zorunlu oldu: Bikini ve mayo yasaklandı
Turizm kentinde plajda çıplaklık zorunlu oldu: Bikini ve mayo yasaklandı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki popüler tatil beldesi Rostock, çıplaklar plajı (FKK) için yeni ve sıkı kurallar getiriyor. Önümüzdeki sezondan itibaren... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T19:33+0300
2025-02-25T19:33+0300
dünya
rostock
almanya
plaj
plaj voleybolu
plaj hentbolu
plaj modası
halk plajı
mayo
bikini
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1c/1060496018_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cafc533a8d0929e4da13a8e2316db3ba.jpg
Rostock'un 19 kilometrelik sahil şeridindeki dört plajında mayo ve bikini yasaklandı.Almanya'nın turizm merkezleri Rostock ve Warnemünde'de yeni sahil kuralları tartışma yarattı. Çıplaklar plajında giyinik veya çıplak olma serbestisi varken, yeni düzenlemeye göre artık sadece çıplakların sahilde kalacağı ifade edildi.Almanya'nın 37 plajında gelecek yaz sezonunda:Rostock'un 19 kilometrelik sahil şeridindeki dört plajı (Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne ve Markgrafenheide) için belediyenin bu yıl oylamaya gideceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/kanye-west-ve-bianca-censoriden-grammyde-skandal-davetsiz-geldiler-kirmizi-halida-ciplak-kalinca-1093296028.html
rostock
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1c/1060496018_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d02a7592d4523423d59d749c4a4eeec1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rostock, almanya, plaj, plaj voleybolu, plaj hentbolu, plaj modası, halk plajı, mayo, bikini, çıplak, çıplak uyuma, sahil, yasak, yasak şehir, deniz yasak
rostock, almanya, plaj, plaj voleybolu, plaj hentbolu, plaj modası, halk plajı, mayo, bikini, çıplak, çıplak uyuma, sahil, yasak, yasak şehir, deniz yasak

Turizm kentinde plajda çıplaklık zorunlu oldu: Bikini ve mayo yasaklandı

19:33 25.02.2025
© AAYunanistan - Plaj
Yunanistan - Plaj - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA
Abone ol
Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki popüler tatil beldesi Rostock, çıplaklar plajı (FKK) için yeni ve sıkı kurallar getiriyor. Önümüzdeki sezondan itibaren, çıplaklar plajında banyo yapmak isteyenlerin tamamen çıplak olması zorunlu hale gelecek. Giysiyle plaja girenler ise yüzme yasağı riskiyle karşı karşıya kalacak.
Rostock'un 19 kilometrelik sahil şeridindeki dört plajında mayo ve bikini yasaklandı.
Almanya'nın turizm merkezleri Rostock ve Warnemünde'de yeni sahil kuralları tartışma yarattı. Çıplaklar plajında giyinik veya çıplak olma serbestisi varken, yeni düzenlemeye göre artık sadece çıplakların sahilde kalacağı ifade edildi.
Almanya'nın 37 plajında gelecek yaz sezonunda:
Çıplaklık zorunlu: Çıplaklar plajında banyo yapmak ve güneşlenmek isteyenlerin tamamen çıplak olması gerekecek.
Giysi yasak: Plajda bikini, mayo veya benzeri giysilerle bulunmak yasaklanacak.
İhlal durumunda ihraç: Kurallara uymayanlar plajdan çıkarılacak ve yüzme yasağı uygulanacak.
Rostock'un 19 kilometrelik sahil şeridindeki dört plajı (Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne ve Markgrafenheide) için belediyenin bu yıl oylamaya gideceği açıklandı.
Kanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
YAŞAM
Kanye West ve Bianca Censori'den Grammy'de skandal: Davetsiz geldiler, kırmızı halıda çıplak kalınca polis müdahale etti
3 Şubat, 10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала