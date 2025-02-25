https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/turizm-kentinde-plajda-ciplaklik-zorunlu-oldu-bikini-ve-mayo-yasaklandi-1093980678.html

Turizm kentinde plajda çıplaklık zorunlu oldu: Bikini ve mayo yasaklandı

Turizm kentinde plajda çıplaklık zorunlu oldu: Bikini ve mayo yasaklandı

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki popüler tatil beldesi Rostock, çıplaklar plajı (FKK) için yeni ve sıkı kurallar getiriyor. Önümüzdeki sezondan itibaren... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T19:33+0300

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Rostock'un 19 kilometrelik sahil şeridindeki dört plajında mayo ve bikini yasaklandı.Almanya'nın turizm merkezleri Rostock ve Warnemünde'de yeni sahil kuralları tartışma yarattı. Çıplaklar plajında giyinik veya çıplak olma serbestisi varken, yeni düzenlemeye göre artık sadece çıplakların sahilde kalacağı ifade edildi.Almanya'nın 37 plajında gelecek yaz sezonunda:Rostock'un 19 kilometrelik sahil şeridindeki dört plajı (Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne ve Markgrafenheide) için belediyenin bu yıl oylamaya gideceği açıklandı.

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