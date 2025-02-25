https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/turizm-kentinde-plajda-ciplaklik-zorunlu-oldu-bikini-ve-mayo-yasaklandi-1093980678.html
Turizm kentinde plajda çıplaklık zorunlu oldu: Bikini ve mayo yasaklandı
Turizm kentinde plajda çıplaklık zorunlu oldu: Bikini ve mayo yasaklandı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki popüler tatil beldesi Rostock, çıplaklar plajı (FKK) için yeni ve sıkı kurallar getiriyor. Önümüzdeki sezondan itibaren... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T19:33+0300
2025-02-25T19:33+0300
2025-02-25T19:33+0300
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Rostock'un 19 kilometrelik sahil şeridindeki dört plajında mayo ve bikini yasaklandı.Almanya'nın turizm merkezleri Rostock ve Warnemünde'de yeni sahil kuralları tartışma yarattı. Çıplaklar plajında giyinik veya çıplak olma serbestisi varken, yeni düzenlemeye göre artık sadece çıplakların sahilde kalacağı ifade edildi.Almanya'nın 37 plajında gelecek yaz sezonunda:Rostock'un 19 kilometrelik sahil şeridindeki dört plajı (Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne ve Markgrafenheide) için belediyenin bu yıl oylamaya gideceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/kanye-west-ve-bianca-censoriden-grammyde-skandal-davetsiz-geldiler-kirmizi-halida-ciplak-kalinca-1093296028.html
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rostock, almanya, plaj, plaj voleybolu, plaj hentbolu, plaj modası, halk plajı, mayo, bikini, çıplak, çıplak uyuma, sahil, yasak, yasak şehir, deniz yasak
rostock, almanya, plaj, plaj voleybolu, plaj hentbolu, plaj modası, halk plajı, mayo, bikini, çıplak, çıplak uyuma, sahil, yasak, yasak şehir, deniz yasak
Turizm kentinde plajda çıplaklık zorunlu oldu: Bikini ve mayo yasaklandı
Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki popüler tatil beldesi Rostock, çıplaklar plajı (FKK) için yeni ve sıkı kurallar getiriyor. Önümüzdeki sezondan itibaren, çıplaklar plajında banyo yapmak isteyenlerin tamamen çıplak olması zorunlu hale gelecek. Giysiyle plaja girenler ise yüzme yasağı riskiyle karşı karşıya kalacak.
Rostock'un 19 kilometrelik sahil şeridindeki dört plajında mayo ve bikini yasaklandı.
Almanya'nın turizm merkezleri Rostock ve Warnemünde'de yeni sahil kuralları tartışma yarattı. Çıplaklar plajında giyinik veya çıplak olma serbestisi varken, yeni düzenlemeye göre artık sadece çıplakların sahilde kalacağı ifade edildi.
Almanya'nın 37 plajında gelecek yaz sezonunda:
Çıplaklık zorunlu:
Çıplaklar plajında banyo yapmak ve güneşlenmek isteyenlerin tamamen çıplak olması gerekecek.
Giysi yasak:
Plajda bikini, mayo veya benzeri giysilerle bulunmak yasaklanacak.
İhlal durumunda ihraç:
Kurallara uymayanlar plajdan çıkarılacak ve yüzme yasağı uygulanacak.
Rostock'un 19 kilometrelik sahil şeridindeki dört plajı (Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne ve Markgrafenheide) için belediyenin bu yıl oylamaya gideceği açıklandı.