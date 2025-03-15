https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/deli-paralar-turk-takimlarinin-uefa-kazanci-belli-oldu-1094540822.html
'Deli paralar': Türk takımlarının UEFA kazancı belli oldu
'Deli paralar': Türk takımlarının UEFA kazancı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye’yi 2024-25 sezonunda Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, UEFA para ödüllerinden toplam 50,28... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T13:44+0300
2025-03-15T13:44+0300
2025-03-15T13:44+0300
spor
uefa
trabzonspor
galatasaray
başakşehir
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Galatasaray, Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı ancak Young Boys’a elenerek gruplara kalma şansını kaybetti. Bu nedenle yaklaşık 40 milyon euroluk gelir fırsatını kaçıran sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam etti.Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14. sırada yer aldı. Son 16 play-off turunda AZ Alkmaar’a elenerek turnuvaya veda eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA’dan toplam 17,61 milyon euro kazandı.Fenerbahçe 14.88 milyon euro kazandıFenerbahçe, Avrupa serüvenine Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başladı ve Lugano’yu eledi. Ancak 3. eleme turunda Lille karşısında kaybederek Avrupa Ligi’ne düştü.Avrupa Ligi grup aşamasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 24. sırada yer alan Fenerbahçe, son 16 play-off turunda Anderlecht’i eledi ancak son 16 turunda Rangers’a penaltılarla kaybederek Avrupa'ya veda etti.Beşiktaş’ın UEFA geliri: 9.26 milyon euroBeşiktaş, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi play-off turunda başladı ve Lugano’yu eleyerek gruplara kaldı. Ancak grup aşamasında 3 galibiyet alırken, 5 maçtan mağlubiyetle ayrılarak ilk 24 takım arasına giremedi ve turnuvaya erken veda etti.Trabzonspor 1.1 milyon euroyla yetindiTrabzonspor, Avrupa macerasına Avrupa Ligi 2. eleme turundan başladı ve Ruzomberok’u eledi. Ancak 3. eleme turunda Rapid Wien’e kaybederek Avrupa Ligi’nden elendi ve Konferans Ligi’ne yöneldi.Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile karşılaşan bordo-mavililer, penaltılarla elenerek Avrupa defterini erken kapattı. Trabzonspor, Avrupa kupalarından en düşük kazancı elde eden takım oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/galatasaray-antalyasporu-4-0-yendi-osimhen-ilk-kez-hat-trick-yapti-1094531135.html
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uefa, trabzonspor, galatasaray, başakşehir
uefa, trabzonspor, galatasaray, başakşehir
'Deli paralar': Türk takımlarının UEFA kazancı belli oldu
Türkiye’yi 2024-25 sezonunda Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, UEFA para ödüllerinden toplam 50,28 milyon euro kazandı. Çeyrek finale kalamayan temsilcilerimiz içinde en yüksek geliri Galatasaray, en düşük geliri ise Trabzonspor elde etti.
Galatasaray, Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı ancak Young Boys’a elenerek gruplara kalma şansını kaybetti. Bu nedenle yaklaşık 40 milyon euroluk gelir fırsatını kaçıran sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam etti.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14. sırada yer aldı. Son 16 play-off turunda AZ Alkmaar’a elenerek turnuvaya veda eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA’dan toplam 17,61 milyon euro kazandı.
Avrupa Ligi’ne katılım: 4,31 milyon euro
Lig aşamasında alınan puanlar: 1,95 milyon euro
Lig sıralaması ödülü: 2,2 milyon euro
Son 16 play-off turu geliri: 0,3 milyon euro
UEFA katsayı ve yayın havuzu (Değer Sütunu): 4,56 milyon euro
Fenerbahçe 14.88 milyon euro kazandı
Fenerbahçe, Avrupa serüvenine Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başladı ve Lugano’yu eledi. Ancak 3. eleme turunda Lille karşısında kaybederek Avrupa Ligi’ne düştü.
Avrupa Ligi grup aşamasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 24. sırada yer alan Fenerbahçe, son 16 play-off turunda Anderlecht’i eledi ancak son 16 turunda Rangers’a penaltılarla kaybederek Avrupa'ya veda etti.
Avrupa Ligi’ne katılım: 4,31 milyon euro
Lig aşamasında alınan puanlar: 1,5 milyon euro
Lig sıralaması ödülü: 1,08 milyon euro
Son 16 play-off turu: 0,3 milyon euro
Son 16 turuna yükselme ödülü: 1,75 milyon euro
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna katılım: 175 bin euro
UEFA katsayı ve yayın havuzu (Değer Sütunu): 5,76 milyon euro
Beşiktaş’ın UEFA geliri: 9.26 milyon euro
Beşiktaş, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi play-off turunda başladı ve Lugano’yu eleyerek gruplara kaldı. Ancak grup aşamasında 3 galibiyet alırken, 5 maçtan mağlubiyetle ayrılarak ilk 24 takım arasına giremedi ve turnuvaya erken veda etti.
Avrupa Ligi’ne katılım: 4,31 milyon euro
Grup aşamasında alınan puanlar: 1,35 milyon euro
UEFA katsayı ve yayın havuzu (Değer Sütunu): 3,6 milyon euro
Trabzonspor 1.1 milyon euroyla yetindi
Trabzonspor, Avrupa macerasına Avrupa Ligi 2. eleme turundan başladı ve Ruzomberok’u eledi. Ancak 3. eleme turunda Rapid Wien’e kaybederek Avrupa Ligi’nden elendi ve Konferans Ligi’ne yöneldi.
Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile karşılaşan bordo-mavililer, penaltılarla elenerek Avrupa defterini erken kapattı. Trabzonspor, Avrupa kupalarından en düşük kazancı elde eden takım oldu.
Avrupa Ligi 2 eleme turu: 350 bin euro
Konferans Ligi play-off turu katılım ödülü: 750 bin euro