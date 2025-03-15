https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/deli-paralar-turk-takimlarinin-uefa-kazanci-belli-oldu-1094540822.html

'Deli paralar': Türk takımlarının UEFA kazancı belli oldu

'Deli paralar': Türk takımlarının UEFA kazancı belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye’yi 2024-25 sezonunda Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, UEFA para ödüllerinden toplam 50,28... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T13:44+0300

2025-03-15T13:44+0300

2025-03-15T13:44+0300

spor

uefa

trabzonspor

galatasaray

başakşehir

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Galatasaray, Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı ancak Young Boys’a elenerek gruplara kalma şansını kaybetti. Bu nedenle yaklaşık 40 milyon euroluk gelir fırsatını kaçıran sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam etti.Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14. sırada yer aldı. Son 16 play-off turunda AZ Alkmaar’a elenerek turnuvaya veda eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA’dan toplam 17,61 milyon euro kazandı.Fenerbahçe 14.88 milyon euro kazandıFenerbahçe, Avrupa serüvenine Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başladı ve Lugano’yu eledi. Ancak 3. eleme turunda Lille karşısında kaybederek Avrupa Ligi’ne düştü.Avrupa Ligi grup aşamasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 24. sırada yer alan Fenerbahçe, son 16 play-off turunda Anderlecht’i eledi ancak son 16 turunda Rangers’a penaltılarla kaybederek Avrupa'ya veda etti.Beşiktaş’ın UEFA geliri: 9.26 milyon euroBeşiktaş, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi play-off turunda başladı ve Lugano’yu eleyerek gruplara kaldı. Ancak grup aşamasında 3 galibiyet alırken, 5 maçtan mağlubiyetle ayrılarak ilk 24 takım arasına giremedi ve turnuvaya erken veda etti.Trabzonspor 1.1 milyon euroyla yetindiTrabzonspor, Avrupa macerasına Avrupa Ligi 2. eleme turundan başladı ve Ruzomberok’u eledi. Ancak 3. eleme turunda Rapid Wien’e kaybederek Avrupa Ligi’nden elendi ve Konferans Ligi’ne yöneldi.Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile karşılaşan bordo-mavililer, penaltılarla elenerek Avrupa defterini erken kapattı. Trabzonspor, Avrupa kupalarından en düşük kazancı elde eden takım oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/galatasaray-antalyasporu-4-0-yendi-osimhen-ilk-kez-hat-trick-yapti-1094531135.html

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