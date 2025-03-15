https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/dogayla-bas-basa-kalmak-doga-gercekten-acilarimizi-dindirebilir-mi-1094533004.html
'Doğa'yla baş başa kalmak': Doğa gerçekten 'acılarımızı' dindirebilir mi?
'Doğa'yla baş başa kalmak': Doğa gerçekten 'acılarımızı' dindirebilir mi?
Sputnik Türkiye
Yapılan son araştırmalar doğrultusunda, doğayı izlemenin fiziksel acıyı standart ağzı kesicilerin yarısı kadar azalttığı ortaya çıktı. 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T04:16+0300
2025-03-15T04:16+0300
2025-03-15T04:16+0300
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Bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir beyin görüntüleme çalışması, doğa manzaralarını izlemenin, beynin ağrıyı işleme biçimini değiştirerek ağrıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.Nature Communications dergisinde yayımlanan makaleye göre, 'doğayla baş başa kalmak', fiziksel ağrıyla baş etmek için ilaç dışı bir yöntem olarak kullanılabileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor.'Acı işleme ağlarının daha az aktifleşiyor'Avusturya'daki 49 katılımcının bulunduğu araştırma, katılımcıların küçük elektrik şokları alırken bir fMRI tarayıcısında beyin taramaları yapılarak gerçekleştirildi. Katılımcılar elektik şoklarınının verdiği hafif ağrıyı deneyimlerlerken, birbirinden farklı şekilde bazıları doğal manzaralar, diğerleri kentsel ortamlar veya ofis iç mekanları içeren videolar izledi.Uygulama sonunda doğa videosu izleyen kişilerin hissettikleri acıdan şikayetleri diğerlerinden daha azdı ve beyin taramaları, acı işleme ağlarının daha az aktif olduğunu doğruladı.'Etkinin yalnızca psikolojik veya beklentilere dayalı olmadığına dair ilk net kanıt'Araştırmanın, insanların doğayla çevrili olduklarında genellikle daha az acı hissettiğini gösteren önceki araştırmalara dayansa da, etkinin yalnızca psikolojik veya beklentilere dayalı olmadığına dair ilk net kanıt olduğu ifade edildi. 'Standart ağrı kesicilerin yarısı kadar etkili'Baş araştırmacı Max Steininger, doğanın ağrı kesici etkisinin, standart ağrı kesicilerin yaklaşık yarısı kadar güçlü olduğunu söyleyerek, "Bu sadece bir plasebo etkisi değil" dedi. Ayrıca Steininger, "Beyin doğayı izlerken aslında acıya daha az tepki veriyor. İnsanlar ihtiyaç duydukları ilaçları almaya devam etseler de, doğayı deneyimlemek acı yönetimini iyileştirmeye yardımcı olabilir" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/istatistiklerle-yaslilar-yasli-nufus-oraninin-en-yuksek-oldugu-il-sinop-oldu-1094495284.html
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nature communications, doğa, doğa, doğa fotoğrafçılığı, yeşil, yeşil alan, orman, göl
'Doğa'yla baş başa kalmak': Doğa gerçekten 'acılarımızı' dindirebilir mi?
Yapılan son araştırmalar doğrultusunda, doğayı izlemenin fiziksel acıyı standart ağzı kesicilerin yarısı kadar azalttığı ortaya çıktı.
Bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir beyin görüntüleme çalışması, doğa manzaralarını izlemenin, beynin ağrıyı işleme biçimini değiştirerek ağrıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
Nature Communications dergisinde yayımlanan makaleye göre, 'doğayla baş başa kalmak', fiziksel ağrıyla baş etmek için ilaç dışı bir yöntem olarak kullanılabileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor.
'Acı işleme ağlarının daha az aktifleşiyor'
Avusturya'daki 49 katılımcının bulunduğu araştırma, katılımcıların küçük elektrik şokları alırken bir fMRI tarayıcısında beyin taramaları yapılarak gerçekleştirildi. Katılımcılar elektik şoklarınının verdiği hafif ağrıyı deneyimlerlerken, birbirinden farklı şekilde bazıları doğal manzaralar, diğerleri kentsel ortamlar veya ofis iç mekanları içeren videolar izledi.
Uygulama sonunda doğa videosu izleyen kişilerin hissettikleri acıdan şikayetleri diğerlerinden daha azdı ve beyin taramaları, acı işleme ağlarının daha az aktif olduğunu doğruladı.
'Etkinin yalnızca psikolojik veya beklentilere dayalı olmadığına dair ilk net kanıt'
Araştırmanın, insanların doğayla çevrili olduklarında genellikle daha az acı hissettiğini gösteren önceki araştırmalara dayansa da, etkinin yalnızca psikolojik veya beklentilere dayalı olmadığına dair ilk net kanıt olduğu ifade edildi.
'Standart ağrı kesicilerin yarısı kadar etkili'
Baş araştırmacı Max Steininger, doğanın ağrı kesici etkisinin, standart ağrı kesicilerin yaklaşık yarısı kadar güçlü olduğunu söyleyerek, "Bu sadece bir plasebo etkisi değil" dedi.
Ayrıca Steininger, "Beyin doğayı izlerken aslında acıya daha az tepki veriyor. İnsanlar ihtiyaç duydukları ilaçları almaya devam etseler de, doğayı deneyimlemek acı yönetimini iyileştirmeye yardımcı olabilir" şeklinde konuştu.